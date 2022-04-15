Tarihin en gizemli fotoğrafı! Gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekeceksiniz

Yakalanan en büyük levrek
Uzay taşı çarpan tek kişi
Telefon şirketleri kablolarını gömmeden önceki fotoğrafı
Pervane değil ördek avlamak için kullanılan bir silah
Nükleer denemesini izleyen bir aile
Nagasaki atom bombasının ardından öncesi ve sonrası
Machu Picchu, Peru'da ve ilk kez bulunan tarihi antik kenttir.
İngiliz tüccarlar köleleri dizginlemek için ayak demirlerini kullanıyordu
II. Dünya Savaşı sırasında Japonya Kobe'nin bombalanması. 900 bin insan öldü.
Hitler saklanmaya gittiğinde hangi imajda olabileceğine dair oluşturulan fotoğraflar
Hitler'in demiryolu topçusu
Hidrojen Bombası Testi
1946 ile 1958 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Bikini Atoll programı kapsamında gerçekleştirildi.
Çocukluk arkadaşının karşı tarafta olduğunu gören bir kişinin tepkisi
Çanakkale Savaşı sonrasında bulunan mermiler
Bu iki mermi 1915 yılında başlamış olan I.Dünya Savaşı ve devamı 1916 yılında sona eren Çanakkale Savaşı'ndan sonra bulundu.
Alman Denizaltı UB-110'un 2. Kontrol Odası
I.Dünya Savaşı sonrasında birçok film çekildi fakat bu görüntü gerçek.
Alkol Yasağı Sonrasında Boardwalk
Boardwork'ta alkol yasağı geldikten sonra kaçak satış yapan kaçakçılar polis baskını sırasında tüm alkolleri camdan aşağıya döktü.
25,000 Ft'de Ağırlık Etkilerinin İncelenmesi Testi
Bilim adamları 1958 yılında uzayda ağırlığın özelliklerini araştırırken yavru kedi kullandı ve bu deneyi Druey P. Parks jet alarak gerçekleştirdi.
1941 yılında...
Londra bombalamaları aileler ve çocuklar için korkutucu bir ortam yarattı. Çocuklar gaz maskesi takmak zorunda kaldı.
1924 Yılında Amerika'da yetkililer tarafından toplanan likör varil yığını
Gaz geçirmeyen bebek arabası, İngiltere, 1938
Özgürlük Heykeli'nin kafasıyla çekilen ilk kare, 1885
Vietnam Savaşı'nda bir asker miğferindeki "savaş cehennemdir" yazısıyla, 1965
Elvis Presley'den askerlik hatırası, 1958
Otel sahibi siyahilerin yüzdüğü havuza asit döküyordu, 1964
Yeni üretilen kurşungeçirmez yelek böyle test edildi, 1923
İsveç'te trafiğin akış yönü soldan sağa geçirildikten sonraki ilk sabah, 1967
Charlie Chaplin 27 yaşında, 1916
Tarihin en büyük zeplin faciası: Hindenburg, 6 Mayıs 1937
Chicago'da çocuklarını satışa çıkaran anne utancından yüzünü gizliyordu, 1948
Sirkte bir Hipopotam, 1924
Kadın haklarını savunmak isteyen Annette Kellerman tek parçadan oluşan bu mayoyu giydiği için "ahlaksızlık" suçlamasıyla tutuklandı, 1907
Bir fıçının içinde Niagara Şelalesi'nden atladıktan sonra hayatta kalmayı başaran ilk insan Annie Edison Tylor, 1901
106 yaşındaki Ermeni nine, 1990
Apartmanda yaşayan bebeklerin yeteri kadar güneş ışığı ve temiz hava almasını sağlamak üretilen kafes, 1937
Gerçek Ronald McDonald, 1963
Disneyland çalışanlarının kullandığı kafeterya, 1961
İkinci Dünya Savaşı sırasında Papua Yeni Gine'de sıtma ilacı reklamı: "Onlar Atabrin içmedi"
Saipan Savaşı sırasında çekilmiş bir kare, 1944
Londra'da, bombaların isabet ettiği evinin önünde oturan kız çocuğu, 1940
Berlin duvarının inşası, 1961
Hava saldırısı sonucu Londra'da zarar gören bir kitapçı, 1940
Tarihte ilk estetik ameliyat olan kişi yüzüne deri nakli yapılan Walter Yeo, 1971
Ayaküstü bronzlaşma devri, 1949
Evinin bahçesine bırakılan yanmış haç işaretini söken Martin Luther King ve oğlu, 1960
1920'li yıllarda cankurtaranlar
İngiltere'de yapay bacaklarıyla poz veren küçük kız, 1890
Las Vegas'ta evlerinin penceresinden nükleer silah denemesi izleyen anne ve oğlu, 1953
İkinci Dünya Savaşı yıllarında çekilmiş bu karede Avusturyalı küçük çocuk yeni ayakkabılarına kavuşmanın sevincini yaşıyordu.
Hitler'in askerleri 1941 yılının Noel Bayramı'nı kutlarken
Hayvanların tıbbi tedavinin bir parçası olarak kullanılması, 1956
Büyük Buhran yıllarında bir Noel sofrası
Gerçek Winnie the Pooh ve Christopher Robin, 1927
Alcatraz hapishanesini terk eden son mahkumlar, 1963
Londra'daki Madam Tussaud Müzesi'nde çıkan yangından zarar gören balmumu heykelleri, 1930
Uzaya başarılı bir yolculuk geçiren maymun, 1961
Detroit'te yasadışı alkollere getirilen yasağın ardından içkiler böyle imha edildi, 1929
Princeton Üniversitesi'nin çaylak ve kıdemli öğrencileri arasında yapılan kartopu savaşı sonrası çekilen bir kare, 1893
Empire State binasının 83'üncü katından atlayarak intihar eden Evelyn McHale'in bu görüntüsü tarihin en güzel intiharı olarak biliniyor, 1947