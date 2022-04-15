Tarihin en gizemli fotoğrafı! Gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekeceksiniz

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Yakalanan en büyük levrek

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Uzay taşı çarpan tek kişi

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Telefon şirketleri kablolarını gömmeden önceki fotoğrafı

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Pervane değil ördek avlamak için kullanılan bir silah

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Nükleer denemesini izleyen bir aile

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Nagasaki atom bombasının ardından öncesi ve sonrası

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Machu Picchu, Peru'da ve ilk kez bulunan tarihi antik kenttir.

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İngiliz tüccarlar köleleri dizginlemek için ayak demirlerini kullanıyordu

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İlk atom bombası

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II. Dünya Savaşı sırasında Japonya Kobe'nin bombalanması. 900 bin insan öldü.

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Hitler saklanmaya gittiğinde hangi imajda olabileceğine dair oluşturulan fotoğraflar

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Hitler'in demiryolu topçusu

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Hidrojen Bombası Testi

1946 ile 1958 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Bikini Atoll programı kapsamında gerçekleştirildi.

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Çocukluk arkadaşının karşı tarafta olduğunu gören bir kişinin tepkisi

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Çanakkale Savaşı sonrasında bulunan mermiler

Bu iki mermi 1915 yılında başlamış olan I.Dünya Savaşı ve devamı 1916 yılında sona eren Çanakkale Savaşı'ndan sonra bulundu.

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Alman Denizaltı UB-110'un 2. Kontrol Odası

I.Dünya Savaşı sonrasında birçok film çekildi fakat bu görüntü gerçek.

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Alkol Yasağı Sonrasında Boardwalk

Boardwork'ta alkol yasağı geldikten sonra kaçak satış yapan kaçakçılar polis baskını sırasında tüm alkolleri camdan aşağıya döktü.

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25,000 Ft'de Ağırlık Etkilerinin İncelenmesi Testi

Bilim adamları 1958 yılında uzayda ağırlığın özelliklerini araştırırken yavru kedi kullandı ve bu deneyi Druey P. Parks jet alarak gerçekleştirdi.

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1941 yılında...

Londra bombalamaları aileler ve çocuklar için korkutucu bir ortam yarattı. Çocuklar gaz maskesi takmak zorunda kaldı.

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1924 Yılında Amerika'da yetkililer tarafından toplanan likör varil yığını

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Gaz geçirmeyen bebek arabası, İngiltere, 1938

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Özgürlük Heykeli'nin kafasıyla çekilen ilk kare, 1885

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Vietnam Savaşı'nda bir asker miğferindeki "savaş cehennemdir" yazısıyla, 1965

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Elvis Presley'den askerlik hatırası, 1958

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Otel sahibi siyahilerin yüzdüğü havuza asit döküyordu, 1964

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Yeni üretilen kurşungeçirmez yelek böyle test edildi, 1923

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İsveç'te trafiğin akış yönü soldan sağa geçirildikten sonraki ilk sabah, 1967

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Charlie Chaplin 27 yaşında, 1916

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Tarihin en büyük zeplin faciası: Hindenburg, 6 Mayıs 1937

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Chicago'da çocuklarını satışa çıkaran anne utancından yüzünü gizliyordu, 1948

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Sirkte bir Hipopotam, 1924

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Kadın haklarını savunmak isteyen Annette Kellerman tek parçadan oluşan bu mayoyu giydiği için "ahlaksızlık" suçlamasıyla tutuklandı, 1907

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Bir fıçının içinde Niagara Şelalesi'nden atladıktan sonra hayatta kalmayı başaran ilk insan Annie Edison Tylor, 1901

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106 yaşındaki Ermeni nine, 1990

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Apartmanda yaşayan bebeklerin yeteri kadar güneş ışığı ve temiz hava almasını sağlamak üretilen kafes, 1937

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Gerçek Ronald McDonald, 1963

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Disneyland çalışanlarının kullandığı kafeterya, 1961

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İkinci Dünya Savaşı sırasında Papua Yeni Gine'de sıtma ilacı reklamı: "Onlar Atabrin içmedi"

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Saipan Savaşı sırasında çekilmiş bir kare, 1944

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Londra'da, bombaların isabet ettiği evinin önünde oturan kız çocuğu, 1940

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Berlin duvarının inşası, 1961

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Hava saldırısı sonucu Londra'da zarar gören bir kitapçı, 1940

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Tarihte ilk estetik ameliyat olan kişi yüzüne deri nakli yapılan Walter Yeo, 1971

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Ayaküstü bronzlaşma devri, 1949

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Evinin bahçesine bırakılan yanmış haç işaretini söken Martin Luther King ve oğlu, 1960

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1920'li yıllarda cankurtaranlar

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İngiltere'de yapay bacaklarıyla poz veren küçük kız, 1890

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Las Vegas'ta evlerinin penceresinden nükleer silah denemesi izleyen anne ve oğlu, 1953

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İkinci Dünya Savaşı yıllarında çekilmiş bu karede Avusturyalı küçük çocuk yeni ayakkabılarına kavuşmanın sevincini yaşıyordu.

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Hitler'in askerleri 1941 yılının Noel Bayramı'nı kutlarken

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Hayvanların tıbbi tedavinin bir parçası olarak kullanılması, 1956

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Büyük Buhran yıllarında bir Noel sofrası

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Gerçek Winnie the Pooh ve Christopher Robin, 1927

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Alcatraz hapishanesini terk eden son mahkumlar, 1963

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Londra'daki Madam Tussaud Müzesi'nde çıkan yangından zarar gören balmumu heykelleri, 1930

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Uzaya başarılı bir yolculuk geçiren maymun, 1961

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Detroit'te yasadışı alkollere getirilen yasağın ardından içkiler böyle imha edildi, 1929

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Princeton Üniversitesi'nin çaylak ve kıdemli öğrencileri arasında yapılan kartopu savaşı sonrası çekilen bir kare, 1893