Tarihin akışını değiştiren önemli olaylar! İstanbul'un fethi dünyayı nasıl etkiledi

1 / 50

MÖ 3500'ler: Mezopotamya'da tekerleğin icadı

2 / 50

MÖ 3200'ler: Mezopotamya'da yazının icadı

3 / 50

MÖ 3000'ler: Mezopotamya'da ilk Sümer şehirlerinin kuruluşu



4 / 50

MÖ 1600'ler: Alfabenin icadı



5 / 50

MÖ 1600'ler: Yunan medeniyetinin başlangıcı. Böylece matematik, felsefe, politik düşünce ve tıbbın temellerinin atılması



6 / 50

MÖ 753: Roma'nın kuruluşu

7 / 50

MÖ 753: Roma'nın kuruluşu

8 / 50

MÖ 670: Demircilik zanaatinin doğuşu

9 / 50

MÖ 490: Maraton Muharebesi ve Yunanların, Pers işgalini geri püskürterek kültürlerinin yok olmasını engellemesi

10 / 50

MÖ 486: Buda'nın doğumu

11 / 50

MÖ 327: Büyük İskender'in imparatorluğun sınırlarını Hindistan'a kadar genişletmesi. Böylece Avrupa ve Asya medeniyetlerinin karşılaşması

12 / 50

MÖ 202: Hannibal'ın Roma tarafından yenilgiye uğraması. Böylece Roma, kendi kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlayabilmiştir.

13 / 50

MÖ 27: Roma İmparatorluğu'nun kuruluşu

14 / 50

MÖ 5 civarı: Hz İsa'nın doğumu

15 / 50

105: Modern kağıdın kullanımı

16 / 50

280: Çin'in birleşmesi (Western Jin hanedanlığı altında) ve modern Çin'in siyasal sınırlarının şekillenmesi

17 / 50

312: Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesi. Böylece Hristiyanlığın tüm Avrupa'ya yayılması

18 / 50

476: 800 yıllık egemenlikten sonra Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Modern Avrupa'nın başlangıcı

19 / 50

571: Hz. Muhammed'in doğumu

20 / 50

730 civarı: Çin'de ilk basımın gerçekleştirilmesi

21 / 50

800: Şarlman'ın Batının yeni hükümdarı olarak taç giymesi ve Kutsal-Roma İmaratorluğu'nun başlangıcı

22 / 50

1054: Doğu (Ortodoks) ve Batı(Katolik) kiliselerinin birbirinden ayrılması

23 / 50

1088: İtalya Bologna'da ilk modern üniversitenin açılması

24 / 50

1206: Cengiz Han'ın Asya'yı fethi

25 / 50

1215: Günümüzdeki anayasa kavramının temeli olan Magna Carta'nın İngiltere Kralı tarafından imzalanması

26 / 50

1453: İstanbul'un fethi

27 / 50

1455: Modern matbaacılığın doğuşu ve taşınabilir ilk kitabın basımı

28 / 50

1492: Christoph Columb'un Yeni Dünya'yı (Amerika) keşfi

29 / 50

1509: Saatin icadı

30 / 50

1517: Martin Luther tarafından Reform hareketlerinin başlatılması ve Protestanlığın doğuşu

31 / 50

1519: Cortés tarafından İspanya adına Güney Amerika'nın işgali

32 / 50

1564: William Shakespeare'in doğumu

33 / 50

1651: Thomas Hobbes'un kitabı Leviathan'ın yayımlanması. (Sivil toplum ve kanun önünde eşitlik gibi kavranların kökeni)

34 / 50

1687: Isaac Newton'un kitabı Principia Mathematica'nın yayımlanması ve modern fiziğin doğuşu

35 / 50

1776: Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayımlanması. Böylece kolonilerin Britanya Krallığı'ndan ayrılması ve Amerika'nın bir güç olarak yükselmesinin başlangıcı.

36 / 50

1789: Fransız Devrimi

37 / 50

1815: Waterloo Savaşı: Napolyon'un tüm Avrupa'yı yönetme hayalinin sonu

38 / 50

1825: İlk buharlı lokomotif'in kullanımı

39 / 50

1859: Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabının yayımlanması

40 / 50

1885: Benz tarafından petrol (benzin) ile çalışan ilk otomobilin üretilmesi

41 / 50

1893: Yeni Zelanda'da kadınların aktif seçim hakkı elde etmesi

42 / 50

1905: Einstein'in "Özel Görelilik Kuramı"yani İzafiyet teorisinin yayımlanması

43 / 50

1917: Rus Devrimi

44 / 50

1918: I. Dünya Savaşı'nın Sonu. Osmanlı ve Hasburg imparatorluklarının dağılması, Avrupa ve Ortadoğu'da haritanın yeniden şekillenmesi

45 / 50

1939: II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi

46 / 50

1945: II. Dünya Savaşı'nın sonu (İlk nükleer bombanın kullanılması)

47 / 50

1949: Komünist Çin'in kurulması

48 / 50

1959: Bilgisayar çağının öncüsü olan silikon çipin icadı

49 / 50

1960: İlk doğum kontrol hapının piyasaya sürülmesi