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TREND
Eklenme tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:43

Tarihin akışını değiştiren önemli olaylar! İstanbul'un fethi dünyayı nasıl etkiledi

İngiliz tarihçi Richard Overy, 'Times Eksiksiz Dünya Tarihi' isimli kitapta insanlık tarihinin gidişatını en çok etkilediğini düşündüğü 50 önemli olayı sıraladı. İşte onlar...

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