Tarihin akışını değiştiren önemli olaylar! İstanbul'un fethi dünyayı nasıl etkiledi

MÖ 3500'ler: Mezopotamya'da tekerleğin icadı
MÖ 3200'ler: Mezopotamya'da yazının icadı
MÖ 3000'ler: Mezopotamya'da ilk Sümer şehirlerinin kuruluşu
MÖ 1600'ler: Alfabenin icadı
MÖ 1600'ler: Yunan medeniyetinin başlangıcı. Böylece matematik, felsefe, politik düşünce ve tıbbın temellerinin atılması
MÖ 753: Roma'nın kuruluşu
MÖ 753: Roma'nın kuruluşu
MÖ 670: Demircilik zanaatinin doğuşu
MÖ 490: Maraton Muharebesi ve Yunanların, Pers işgalini geri püskürterek kültürlerinin yok olmasını engellemesi
MÖ 327: Büyük İskender'in imparatorluğun sınırlarını Hindistan'a kadar genişletmesi. Böylece Avrupa ve Asya medeniyetlerinin karşılaşması
MÖ 202: Hannibal'ın Roma tarafından yenilgiye uğraması. Böylece Roma, kendi kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlayabilmiştir.
MÖ 27: Roma İmparatorluğu'nun kuruluşu
MÖ 5 civarı: Hz İsa'nın doğumu
105: Modern kağıdın kullanımı
280: Çin'in birleşmesi (Western Jin hanedanlığı altında) ve modern Çin'in siyasal sınırlarının şekillenmesi
312: Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesi. Böylece Hristiyanlığın tüm Avrupa'ya yayılması
476: 800 yıllık egemenlikten sonra Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Modern Avrupa'nın başlangıcı
571: Hz. Muhammed'in doğumu
730 civarı: Çin'de ilk basımın gerçekleştirilmesi
800: Şarlman'ın Batının yeni hükümdarı olarak taç giymesi ve Kutsal-Roma İmaratorluğu'nun başlangıcı
1054: Doğu (Ortodoks) ve Batı(Katolik) kiliselerinin birbirinden ayrılması
1088: İtalya Bologna'da ilk modern üniversitenin açılması
1206: Cengiz Han'ın Asya'yı fethi
1215: Günümüzdeki anayasa kavramının temeli olan Magna Carta'nın İngiltere Kralı tarafından imzalanması
1455: Modern matbaacılığın doğuşu ve taşınabilir ilk kitabın basımı
1492: Christoph Columb'un Yeni Dünya'yı (Amerika) keşfi
1517: Martin Luther tarafından Reform hareketlerinin başlatılması ve Protestanlığın doğuşu
1519: Cortés tarafından İspanya adına Güney Amerika'nın işgali
1564: William Shakespeare'in doğumu
1651: Thomas Hobbes'un kitabı Leviathan'ın yayımlanması. (Sivil toplum ve kanun önünde eşitlik gibi kavranların kökeni)
1687: Isaac Newton'un kitabı Principia Mathematica'nın yayımlanması ve modern fiziğin doğuşu
1776: Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayımlanması. Böylece kolonilerin Britanya Krallığı'ndan ayrılması ve Amerika'nın bir güç olarak yükselmesinin başlangıcı.
1815: Waterloo Savaşı: Napolyon'un tüm Avrupa'yı yönetme hayalinin sonu
1825: İlk buharlı lokomotif'in kullanımı
1859: Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabının yayımlanması
1885: Benz tarafından petrol (benzin) ile çalışan ilk otomobilin üretilmesi
1893: Yeni Zelanda'da kadınların aktif seçim hakkı elde etmesi
1905: Einstein'in "Özel Görelilik Kuramı"yani İzafiyet teorisinin yayımlanması
1918: I. Dünya Savaşı'nın Sonu. Osmanlı ve Hasburg imparatorluklarının dağılması, Avrupa ve Ortadoğu'da haritanın yeniden şekillenmesi
1939: II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi
1945: II. Dünya Savaşı'nın sonu (İlk nükleer bombanın kullanılması)
1949: Komünist Çin'in kurulması
1959: Bilgisayar çağının öncüsü olan silikon çipin icadı
1960: İlk doğum kontrol hapının piyasaya sürülmesi
1989-90: Komünist rejimin Avrupa'da çökmesi