Tarihe tanıklık eden fotoğraflar ve hikayeleri! İlk kez göreceksiniz

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Nörolog Duchenne de Boulogne, yüz kaslarıyla ilgili çalışması için bir adamın yüzüne elektrik verirken.

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Test pilotu George Aird, aniden düşen İngiliz proto tip jet uçağından son anda atlayarak kurtulurken, 1962.

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Astronot Edwin E. Aldrin, 12. İkizler Takım Yıldızı üzerinden, uzayda selfie çekerken. Kasım, 1966.

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Hindistan'ın ilk uydusu "The Apple" taşınırken.

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Abraham Lincoln'ün ikinci açılış konuşmasıyla ilgili bilinen tek fotoğrafı. 4 Mart 1865.

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Fiat fabrika işçileri, Torino'daki Fiat fabrikasının çatısında yarışırken. İtalya, 1923.

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John Lennon'ın suikaste uğradığı sırada taktığı gözlüğü, 1980.

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Metro-Goldwyn-Mayer logosu çekimleri, 1928

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Hitler ve Speer, savaşta kullanılan en büyük silaha hayranlıkla bakarken. 1,350 tonluk bir silah, 1941.

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Otoyolda piknik yapan bir grup insan, 1973.

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Yıkılıp sular içinde kaybolmadan önce Hoover barajının arkadan görünümü, 1936.

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The Beatles, sahip olduğu üne kavuşmadan bir sene önce, Aldershot Club'ta 18 kişiye çalarken, Aralık 1961.

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Bangladeş Bağımsızlık Savaşı sırasında bir Pakistan askeri, bu adamın Hindu olup olmadığını kontrol ederken, 1970.

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İngiliz-Hint Ordusundan bir sih askeri, katıra gaz maskesi takarken, 1939-1945

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"Küçük Napolyon'un bir başka fotoğrafı.

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Ulusal Standartlar Bürosunda ayakkabı testleri yapan "yürüyen makine"

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Denizin derinliklerinde kaybolmadan önce Titanik kurbanları için dua eden bir papaz, 1912.

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Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz savaş silahı L85'i ateşlerken. Surrey, İngiltere, 1993.

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Queenie, dünyanın ilk su sörfü yapan fili. 1952'ler.

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The East Bay Dragons, ilk siyahi motorsiklet grubu. Oakland, Kaliforniya, 1960.

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Cubs takımının yakalayıcısı Gabby Hartnett, Al Capone'un oğlu Sonny Capone için bir beyzbol şarkısı söylerken, 1931.

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5 MB'lık hard disk, PanAm uçağına yüklenirken, 1956.

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Che Guevara ve Fidel Castro balık tutarken, 1960.

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"Çocuk Billy"nin bilinen tek fotoğrafı, 1879.

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Henri Le Secq Notre Dame Katedrali tepesindeyken. Paris, Fransa, 1853.

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Kızılderili şefleri, büyük bir mağaza sahibi olan Rodman Wanamaker ile birlikte Ulusal

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Yol tarifi için oluşturulmuş bir acil yardım hattı, 1930.

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Alice Cooper ve Salvador Dali. New York, A.B.D, 1973.

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The Beatles, farklı bir kare.

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Önemli bir konuşması sırasında, Fidel Castro'nun omzuna konan güvercin. 8 Ocak 1959.

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Çillerinden kurtulmak isteyen bir kadın karbondioksit ile tedavi edilirken, 1930'lar.



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Robottan eğitim alarak golf yeteneklerini geliştiren iki kadın, 1925.

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İleri hatta not taşımak için siperden atlayan Alman yazışma köpeği, 1918.

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Alfred Hitchcock, torunlarıyla kar tanelerini yakalamaya çalışırken, 1960.

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Anne Frank'ın Babası ve ailesinin hayatta kalan tek üyesi olan Otto Frank, Nazilerden saklandıkları tavan arasını tekrar ziyaret ederken. 3 Mayıs 1960.

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Bir sirk sahibi olan Paul Remos, Londra hayvanat bahçesindeki zürafayı beslemek için oğlunu sağ kolunu kullanarak havaya kaldırırken, 1950'ler.

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Bir dilenci, Kral 5. George'un arabasının peşinden koşarken.

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Gerçek Winnie the Pooh ve Christopher Robin, 1928.

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Colditz Planörü'nün çekilen tek fotoğrafı, 1945.

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Babe Ruth ve Lou Gehrig'i alt eden ilk kadın beyzbolcu, Jackie Mitchell.

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Soyu artık tükenmiş olan yaşayan bir Güney Afrika zebrasına ait tek fotoğraf. Londra hayvanat bahçesi, İngiltere, 1870.

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Turist çekmek için kullanılan "Şempanzeler Dünyası Napolyon'u", "Küçük Nap", 1915.

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Test pilotu George Aird, aniden düşen İngiliz proto tip jet uçağından son anda atlayarak kurtulurken, 1962

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Coca Cola, Fransızlara tanıtılırken, 1950.

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Askerlerden oluşturulan insan satrancı. St. Petersburg, Rusya, 1924.

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J. D Salinger "Çavdar Tarlasında Çocuklar" kitabı üzerinde çalışırken, 1944-45.

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İlk uçuş simülatörlerinden, 1942.

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Hoover Barajı kolonları yapımı sırasında betonla dondorulurken. Şubat, 1934.

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Bir Alman ve Sovyet askeri, Polonya istilasından sonra el sıkışırken. Eylül 1939.

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Tutankhamun'un mezarının bozulmamış mührü, 3.245 yıldır kimse dokunmamış, 1922.

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George Lucas ve Steven Spielberg su savaşı yaparken. Kandy, Sri Lanka, 1983.

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1859 doğumlu, eski Konfederasyon( Amerika Konfederasyon Eyaletleri) askeri Billy Lundy, F-86 jet uçağı önünde poz verirken, 1955.

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Almanya'ya doğru ilerleyen bir B-17 kumbaracısının habersiz çekilmiş fotoğrafı, 1940'lar.