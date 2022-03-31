Tarihe tanıklık eden fotoğraflar ve hikayeleri! İlk kez göreceksiniz

Nörolog Duchenne de Boulogne, yüz kaslarıyla ilgili çalışması için bir adamın yüzüne elektrik verirken.
Test pilotu George Aird, aniden düşen İngiliz proto tip jet uçağından son anda atlayarak kurtulurken, 1962.
Astronot Edwin E. Aldrin, 12. İkizler Takım Yıldızı üzerinden, uzayda selfie çekerken. Kasım, 1966.
Hindistan'ın ilk uydusu "The Apple" taşınırken.
Abraham Lincoln'ün ikinci açılış konuşmasıyla ilgili bilinen tek fotoğrafı. 4 Mart 1865.
Fiat fabrika işçileri, Torino'daki Fiat fabrikasının çatısında yarışırken. İtalya, 1923.
John Lennon'ın suikaste uğradığı sırada taktığı gözlüğü, 1980.
Metro-Goldwyn-Mayer logosu çekimleri, 1928
Hitler ve Speer, savaşta kullanılan en büyük silaha hayranlıkla bakarken. 1,350 tonluk bir silah, 1941.
Otoyolda piknik yapan bir grup insan, 1973.
Yıkılıp sular içinde kaybolmadan önce Hoover barajının arkadan görünümü, 1936.
The Beatles, sahip olduğu üne kavuşmadan bir sene önce, Aldershot Club'ta 18 kişiye çalarken, Aralık 1961.
Bangladeş Bağımsızlık Savaşı sırasında bir Pakistan askeri, bu adamın Hindu olup olmadığını kontrol ederken, 1970.
İngiliz-Hint Ordusundan bir sih askeri, katıra gaz maskesi takarken, 1939-1945
"Küçük Napolyon'un bir başka fotoğrafı.
Ulusal Standartlar Bürosunda ayakkabı testleri yapan "yürüyen makine"
Denizin derinliklerinde kaybolmadan önce Titanik kurbanları için dua eden bir papaz, 1912.
Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz savaş silahı L85'i ateşlerken. Surrey, İngiltere, 1993.
Queenie, dünyanın ilk su sörfü yapan fili. 1952'ler.
The East Bay Dragons, ilk siyahi motorsiklet grubu. Oakland, Kaliforniya, 1960.
Cubs takımının yakalayıcısı Gabby Hartnett, Al Capone'un oğlu Sonny Capone için bir beyzbol şarkısı söylerken, 1931.
5 MB'lık hard disk, PanAm uçağına yüklenirken, 1956.
Che Guevara ve Fidel Castro balık tutarken, 1960.
"Çocuk Billy"nin bilinen tek fotoğrafı, 1879.
Henri Le Secq Notre Dame Katedrali tepesindeyken. Paris, Fransa, 1853.
Kızılderili şefleri, büyük bir mağaza sahibi olan Rodman Wanamaker ile birlikte Ulusal
Yol tarifi için oluşturulmuş bir acil yardım hattı, 1930.
Alice Cooper ve Salvador Dali. New York, A.B.D, 1973.
The Beatles, farklı bir kare.
Önemli bir konuşması sırasında, Fidel Castro'nun omzuna konan güvercin. 8 Ocak 1959.
Çillerinden kurtulmak isteyen bir kadın karbondioksit ile tedavi edilirken, 1930'lar.
Robottan eğitim alarak golf yeteneklerini geliştiren iki kadın, 1925.
İleri hatta not taşımak için siperden atlayan Alman yazışma köpeği, 1918.
Alfred Hitchcock, torunlarıyla kar tanelerini yakalamaya çalışırken, 1960.
Anne Frank'ın Babası ve ailesinin hayatta kalan tek üyesi olan Otto Frank, Nazilerden saklandıkları tavan arasını tekrar ziyaret ederken. 3 Mayıs 1960.
Bir sirk sahibi olan Paul Remos, Londra hayvanat bahçesindeki zürafayı beslemek için oğlunu sağ kolunu kullanarak havaya kaldırırken, 1950'ler.
Bir dilenci, Kral 5. George'un arabasının peşinden koşarken.
Gerçek Winnie the Pooh ve Christopher Robin, 1928.
Colditz Planörü'nün çekilen tek fotoğrafı, 1945.
Babe Ruth ve Lou Gehrig'i alt eden ilk kadın beyzbolcu, Jackie Mitchell.
Soyu artık tükenmiş olan yaşayan bir Güney Afrika zebrasına ait tek fotoğraf. Londra hayvanat bahçesi, İngiltere, 1870.
Turist çekmek için kullanılan "Şempanzeler Dünyası Napolyon'u", "Küçük Nap", 1915.
Test pilotu George Aird, aniden düşen İngiliz proto tip jet uçağından son anda atlayarak kurtulurken, 1962
Coca Cola, Fransızlara tanıtılırken, 1950.
Askerlerden oluşturulan insan satrancı. St. Petersburg, Rusya, 1924.
J. D Salinger "Çavdar Tarlasında Çocuklar" kitabı üzerinde çalışırken, 1944-45.
İlk uçuş simülatörlerinden, 1942.
Hoover Barajı kolonları yapımı sırasında betonla dondorulurken. Şubat, 1934.
Bir Alman ve Sovyet askeri, Polonya istilasından sonra el sıkışırken. Eylül 1939.
Tutankhamun'un mezarının bozulmamış mührü, 3.245 yıldır kimse dokunmamış, 1922.
George Lucas ve Steven Spielberg su savaşı yaparken. Kandy, Sri Lanka, 1983.
1859 doğumlu, eski Konfederasyon( Amerika Konfederasyon Eyaletleri) askeri Billy Lundy, F-86 jet uçağı önünde poz verirken, 1955.
Almanya'ya doğru ilerleyen bir B-17 kumbaracısının habersiz çekilmiş fotoğrafı, 1940'lar.