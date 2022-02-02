Tam o anda kaydetti! Yavru timsahı böyle kaptı

Yaklaşık 10 gündür parkta olan Kruger, timsahları görüntülemek için bazen yarım saat suyun kenarında beklediklerini söyledi.

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Hayatında ilk defa bir timsahın başka bir timsahı yediğine şahit olduğunu söyleyen Kruger, Nil kenarında küçük timsahın güneşlendiği sırada büyük timsahın aniden sudan çıkıp küçük timsahı çenesinin arasına alıp suya götürdüğünü ifade etti.