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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:02

Tam o anda kaydetti! Yavru timsahı böyle kaptı

Hollandalı fotoğrafçı Jan Butter, Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Park'ta timsahın küçük bir timsahı suyun içine çekip yediği anların fotoğrafını çekti.

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