  • $30,4546
  • 33,1515
  • 2012.41
  • 8646.12

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma 07:12

Taksiciye 3 kurşun... Meslektaşları konvoylu tepki gösterdi

İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.