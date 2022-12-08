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TREND
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:33

Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştıran soru

Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler olan soruları bir de siz cevaplamayı deneyin...

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