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TREND
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 10:46 |

Sunucu canlı yayında kendisini vurarak öldü! Sebebi herkesi şok etti

Ölüm, yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği... Ancak bazı ölümler var ki, insanları hayrete düşürüyor ve tarihe 'en garip ölümler' olarak geçiyor. İşte, tarihin tozlu sayfalarında yerini almış, birbirinden tuhaf ve şaşırtıcı ölüm hikayeleri...

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