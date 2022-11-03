Su ısıtıcısından yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü! Gözlerinize inanamayacaksınız

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Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından bakın ne yaptı.

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Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.

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Ardından da mangal için bölme hazırladı.

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Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

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Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

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Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor.

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İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev

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