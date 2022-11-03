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TREND
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2022 Perşembe 15:14

Su ısıtıcısından yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü! Gözlerinize inanamayacaksınız

Çürümüş eşyaları çöpe atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam, eskimiş su ısıtıcısından yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

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