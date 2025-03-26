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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 16:05 |

Sosyal medyada sallayan hayalet fotoğrafları

Sosyal medyada paylaşılan ve gerçekliği tartışılan hayalet fotoğrafları, gören herkesi şaşkına çeviriyor. Kimi kullanıcılar bu görüntülerin paranormal olayların kanıtı olduğunu düşünürken, kimileri ise sadece optik illüzyon veya montaj olduğunu savunuyor. Gizem dolu bu kareler, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. İşte en çok konuşulan meşhur hayalet fotoğrafları ve paranormal iddialar!

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