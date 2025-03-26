Sosyal medyada sallayan hayalet fotoğrafları

"1930'lar civarı Yeni Zelanda'da çekilmiş aile fotoğrafı. 60'lar ve 70'lerde burada büyürken birçok kez karşılaşmış halam onunla. Yatağının ya ucunda ya da başında dururmuş. Korseli dar bir elbise giyer, boynuna broş takar ve koyu saçları topuz halde dolaşırmış." Njfurlong-Reddit
Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.
ABD'de 13 yaşındaki Harper, annesinin otomobilinde giderken çektiği selfi'de arkasında oturan bir çocuk gördü. Görüntünün, aynı yerde trafik kazazında ölen bir çocuğa ait olduğu öne sürüldü. ABD'nin Florida eyaletinde iki çocuk annesi Melissa Kurtz (48), 13 yaşındaki kızı Harper'ı aracıyla bir güzellik yarışmasına götürüyordu.
Genç kız seyir halindeki araçta sıkılarak selfie çekmeye başladı. Ancak Harper çektiği selfie'lere bakınca gözlerine inanamadı. Harper, fotoğrafta arkasında o sırada annesi ve kendisinden başka kimse olmamasına rağmen bir çocuğun görüntüsünün çıktığını fark etti. Melisa Kurtz selfie'nin çekildiği tarihin, o sırada bulundukları yolda gerçekleşen bir trafik kazasının yıldönümü olduğunu keşfetti.
Louisiana'daki bu evde 12 hayaletin yaşadığına inanılıyor. Amerika'nın en kötü ele geçirilen evleri arasındaymış.
İnsan gözünün ne kadar kolay kandırılabildiğini bu galerimizde göstermiştik. Şimdi biraz daha farklı bir "ilüzyon" söz konusu. Hayaletler, gaipten gelen sesler, insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiştir. İşte "en meşhur" hayalet fotoğrafları... Bilimadamları, bu fotoğraflardaki görüntülerin sadece zihnimizde şekillendirildiğini söylüyor...
San Antonio, Teksas'taki bu tren yoluyla ilgili efsaneye göre, okula giden çocukların olduğu bir araç, trenin altında kalır. Hayatını kaybeden çocukların artık bu noktada "dolaştığı" rayların üzerinde kalan araçları "ittikleri" iddia ediliyor... Bir grup genç de bu iddiayı araştırmak için olay yerinde fotoğraf çektiklerinde, ortaya bu kare çıkmış...
1924 yılında James Courtney ve Michael Meehan adlı iki denizci, SS Watertown gemisinin kargo bölümünü temizlerken zehirli gazdan hayatını kaybeder. Tayfalar, iki denizcinin cesedini Meksika körfezi civarında suya "gömerler". Sonrasında gemideki herkes Courtney ve Meehan'ın yüzlerini denizde gördüğünü söylemeye başlar. Geminin kaptanı Keith Tracy, karaya çıktığında bir fotoğraf makinesi satın alır. Gemi tekrar denize açıldığında da, bu kareyi fotoğraflar...