Sosyal medyada sallayan hayalet fotoğrafları

San Antonio, Teksas'taki bu tren yoluyla ilgili efsaneye göre, okula giden çocukların olduğu bir araç, trenin altında kalır. Hayatını kaybeden çocukların artık bu noktada "dolaştığı" rayların üzerinde kalan araçları "ittikleri" iddia ediliyor... Bir grup genç de bu iddiayı araştırmak için olay yerinde fotoğraf çektiklerinde, ortaya bu kare çıkmış...