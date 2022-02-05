Sosyal medyada herkes bu deneyi konuşuyor! Milyonlarca kez izlendi

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İnternette milyonlarca kez izlenen bu çılgın deney görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Kesinlikle denememenizi önerdiğimiz bu deneyde önce alkol ve kavanozu ele alıyoruz.

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Kavanozu matkapla deliyoruz ve bir delik açıyoruz.

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Ardından kavanoza alkol dolduruyoruz; az bir miktar yeterli.

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Ardından kavanozu kapatıyoruz.

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Ardından kavanozun kapağındaki deliğe doğru yanan çakmakla yaklaşıyoruz.

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Kavanozda bir alev topu beliriyor!

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Ardından kavanoz içten içe yanmaya devam ediyor.

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Alevler iyice belirginleşiyor ve sonunda kavanoz patlıyor!

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Sonuç bu...

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Durun daha bitmedi. Bu deneyde ise sadece bir adet mum yeterli! Mumla yapılan bu deneye inanamayacaksınız!

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Önce mumu yakıyoruz.

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Mumu yaktıktan sonra bir süre bekliyoruz.

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Mumu söndürüyoruz; söndükten sonra dumanın yükselmeye devam ettiğini göreceksiniz.

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İşte bu dumana ateşi yaklaştırıyoruz ve duman yana yana muma doğru inmeye başlıyor!

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Evet şu an mumun dumanı alev aldı ve muma doğru seyrediyor.

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Ve inanılmaz sonuç: Mum tekrar alev aldı!

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Şimdi ki deney için ise bulaşık deterjanı, bütan gazı ve su gerekiyor. Bu üçü bir araya geldiğinde ateş topunu elinde tutabiliyorsunuz! Nasıl mı?

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Önce deterjanı kaseye dolduruyoruz.

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Ardından da gazı içine boşaltıyoruz ve gazla deterjan birbirine karışıyor.

Karışım tamamlandığında kasenin iyice köpürdüğünü fark edeceksiniz.

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Şimdi kaseden bir avuç alıyoruz.

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Tekrar uyarıyoruz; asla bu deneyi kendi başınıza yapmayın, son derece tehlikeli! Ateşi elinize yaklaştırıyorsunuz ve...

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İşte sonuç... Eliniz alev alev, ama eliniz yanmıyor, sadece görüyorsunuz!

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Yakın açıdan bakalım!

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Son deneyimize gelelim. Bu kez gerekenler ise şişe, alüminyum folyo, balon ve lavabo açıcı... Bakın bunlar bir araya geldiğinde ne ortaya çıkacak?

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Önce lavabo açıcıyı şişeye dolduruyoruz.

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Ardından alüminyum folyoları parça parça edip şişenin içine atıyoruz; 10 parça yeterli. Ardından şişenin tepesine balonu takıyoruz.

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Alüminyum folyoları da attıktan sonra şişenin son hali bu..

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Şişeyi balonla kapattıktan sonra balonun kendi kendine şişmeye başladığını göreceksiniz.

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Evet git gide büyüyor balon!

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Balonu çıkarıyoruz ve serbest bırakıyoruz...

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Balon havalanmaya başladı!

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Durun, daha bitmedi! Şimdi de balona ateşle yaklaşalım...

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Balon bu şekilde alev almaya başlıyor!

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Yandıkça küçülüyor ve sonunda...