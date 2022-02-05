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TREND
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:04

Sosyal medyada herkes bu deneyi konuşuyor! Milyonlarca kez izlendi

İnternette milyonlarca kez izlenen bu çılgın deney görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

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