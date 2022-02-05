Sosyal medyada herkes bu deneyi konuşuyor! Milyonlarca kez izlendi

İnternette milyonlarca kez izlenen bu çılgın deney görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Kesinlikle denememenizi önerdiğimiz bu deneyde önce alkol ve kavanozu ele alıyoruz.
Kavanozu matkapla deliyoruz ve bir delik açıyoruz.
Ardından kavanoza alkol dolduruyoruz; az bir miktar yeterli.
Ardından kavanozu kapatıyoruz.
Ardından kavanozun kapağındaki deliğe doğru yanan çakmakla yaklaşıyoruz.
Kavanozda bir alev topu beliriyor!
Ardından kavanoz içten içe yanmaya devam ediyor.
Alevler iyice belirginleşiyor ve sonunda kavanoz patlıyor!
Durun daha bitmedi. Bu deneyde ise sadece bir adet mum yeterli! Mumla yapılan bu deneye inanamayacaksınız!
Mumu yaktıktan sonra bir süre bekliyoruz.
Mumu söndürüyoruz; söndükten sonra dumanın yükselmeye devam ettiğini göreceksiniz.
İşte bu dumana ateşi yaklaştırıyoruz ve duman yana yana muma doğru inmeye başlıyor!
Evet şu an mumun dumanı alev aldı ve muma doğru seyrediyor.
Ve inanılmaz sonuç: Mum tekrar alev aldı!
Şimdi ki deney için ise bulaşık deterjanı, bütan gazı ve su gerekiyor. Bu üçü bir araya geldiğinde ateş topunu elinde tutabiliyorsunuz! Nasıl mı?
Önce deterjanı kaseye dolduruyoruz.
Ardından da gazı içine boşaltıyoruz ve gazla deterjan birbirine karışıyor.
Karışım tamamlandığında kasenin iyice köpürdüğünü fark edeceksiniz.
Şimdi kaseden bir avuç alıyoruz.
Tekrar uyarıyoruz; asla bu deneyi kendi başınıza yapmayın, son derece tehlikeli! Ateşi elinize yaklaştırıyorsunuz ve...
İşte sonuç... Eliniz alev alev, ama eliniz yanmıyor, sadece görüyorsunuz!
Son deneyimize gelelim. Bu kez gerekenler ise şişe, alüminyum folyo, balon ve lavabo açıcı... Bakın bunlar bir araya geldiğinde ne ortaya çıkacak?
Önce lavabo açıcıyı şişeye dolduruyoruz.
Ardından alüminyum folyoları parça parça edip şişenin içine atıyoruz; 10 parça yeterli. Ardından şişenin tepesine balonu takıyoruz.
Alüminyum folyoları da attıktan sonra şişenin son hali bu..
Şişeyi balonla kapattıktan sonra balonun kendi kendine şişmeye başladığını göreceksiniz.
Evet git gide büyüyor balon!
Balonu çıkarıyoruz ve serbest bırakıyoruz...
Balon havalanmaya başladı!
Durun, daha bitmedi! Şimdi de balona ateşle yaklaşalım...
Balon bu şekilde alev almaya başlıyor!
Yandıkça küçülüyor ve sonunda...