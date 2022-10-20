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TREND
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 13:39

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen test! Çok az insan çözebiliyor

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen bu test kullanıcılardan tam not aldı.(Cevaplar sonda)

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