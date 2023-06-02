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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 13:22

Sosyal medyada ağızları açık bırakan deney! kaşığı eriten maddeye elini sokunca...

Sosyal medya izleyenlerin yüreğini ağzına getiren deney. Bir bardağa koyduğu kimyasal madde ile demir kaşığı saniyeler içinde eriten adam daha sonra kendi elini bu maddenin (Galyum) içine soktu. Sosyal medyada bu görüntüler milyonlarca kez izlendi

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