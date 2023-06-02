Sosyal medyada ağızları açık bırakan deney! kaşığı eriten maddeye elini sokunca...

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Bardaktaki bulunan kimyasal maddeye daldırılan demir kaşığın erimesinin ardından deneyi yapan kişi elindeki eldiveni çıkarıp elini de o maddeye daldırdı.

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Galyumun içine daldırılan demir kaşık ve insan elinin ne tepki vereceğine bakılan videoda, demir kaşık eriyince izleyenler, deneyi yapan kişi için endişe etti.

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Demir kaşığı adeta granül kahve gibi çözeltinin içinde eriten madde, yeterince enteresan değilmiş gibi deneyi yapan kişi, bir de elinde bulunan eldiveni çıkarıp maddenin içine daldırdı.

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O anları izleyenler, adamın eli için büyük bir endişeye kapıldı.

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Çünkü bardağa değen kaşık neredeyse eriyerek suya karıştı.

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Deneyin devamına yok olmaya başlayan demir kaşık biraz daha kimyasal madde ile buluştu.

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İzleyenleri şaşkınlığa uğratan video binlerce kullanıcıya ulaştı.

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Artık tümü yok olan kaşıktan eser kalmadı.

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Deneyin asıl korkutucu kısmında adam, elini kaşığı eriten maddeye daldırdı.

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İzleyenler merakla adamın elinin eridiği düşündü.

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Bir anda tüm elini maddeye daldıran adam, izleyenleri şoke etti.

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Herkes adamın da elinin demir kaşık gibi eriyeceğini düşündü.

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Ancak korkulan olmadı...

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Sosyal medya kullanıcılarının bazıları izledikleri video karşısında şoke olurken bazıları da bilimsel açıklamalar yaptı.

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İzleyenleri buz kestiren deney birçok kez paylaşıldı.

