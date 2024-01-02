ŞOK 3-9 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2024 yılının ilk kampanyasını hazırlayan ŞOK'ta bu hafta; Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, spor malzemeleri, giyim ve elektronik eşyalar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta Alpina Cam Ankastre Set 4.799 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.
ŞOK 3 Ocak 2024 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Ahşap Tepsi Seti 109 TL, Tel Başlı Fırça 14,95 TL. Homing Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL, Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL, 350 ml Borosilikat Titanic Bardak 49,95 TL, 20 cm Seramik Pasta Tabağı 22,95 TL, Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL, Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL ve Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 159 TL olarak satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında 160x230 cm Koza Dokuma Halı 799 TL, Çift Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 349 TL, Tek Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 279 TL, Visco Dolgulu Yastık 159 TL, TL fiyatıyla raflarda yerini alacak
ŞOK kataloğunda spor malzemeleri kapsamındaki fırsat ürünlerinde; Slazanger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL, Slazanger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 249 TL, Slazanger Erkek Trekking Ayakkabı 499 TL, Slazanger Erkek Erkek Spor Ayakkabı 399 TL. 3'lü Chantale Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL, 2'li Kadın Çizgili Çorap 34,95 TL, 60 cm Pilates / Yoga Topu 169 TL, 20 cm Pilates Yoga Topu 39,95 TL, Egzersiz Matı 119 TL, 3'lü Pilates Bandı 69,95 TL ve Boks Torbası 249 TL, Zıpzıp Oyuncak Pilates Topu 149 TL, Atlama İpi 29,95 TL, Kapı Barfiksi 169 TL, Flex Bar 99,95 TL, 2x1 kg Pvc Dumbell 69,95 TL, 2x5 kg Pvc Dumbell 169 TL fiyatla raflarda yerini alacak.
ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 1 kg Ülker Pötibör Bisküvi 48 TL, 3x75 gram Superfresh Süper Ton 78 TL, 6x200 ml Aroma Tropical Meyve Suyu Çeşitleri 26 TL, 100'lü Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 70 TL ve 2x90 adet Hops Baby Islak Havlu 39 TL olacak.