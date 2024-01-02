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TREND
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 12:31

ŞOK 3-9 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 3 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un 3-9 Ocak 2024 tarihleri için hazırlanan aktüel ürünlerde elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, spor ekipmanları ve temel gıda indirimleri dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Mobilya, Tekstil ve Teknoloji grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

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