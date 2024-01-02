ŞOK 3-9 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2024 yılının ilk kampanyasını hazırlayan ŞOK'ta bu hafta; Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, spor malzemeleri, giyim ve elektronik eşyalar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta Alpina Cam Ankastre Set 4.799 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.





ŞOK 3 Ocak 2024 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Ahşap Tepsi Seti 109 TL, Tel Başlı Fırça 14,95 TL. Homing Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL, Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL, 350 ml Borosilikat Titanic Bardak 49,95 TL, 20 cm Seramik Pasta Tabağı 22,95 TL, Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL, Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL ve Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 159 TL olarak satışa sunulacak.

