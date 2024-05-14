ŞOK 15 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun Kamp ve Piknik ürünleri grubunda; Çantalı portatif Ocak 799 TL, Kamp Bıçağı 199 TL, Kamp Baltası 249 TL, Kamp Matı 199 TL, Hazneli Silikon Buz Kabı 99,95 TL, Çakmaklı Torch 499 TL, Kamp Çatal-Bıçak-Kaşık seti 179 TL, Siboplu Kamp Ocak ve 450 gr Tüp 399 TL, Kamp 3'lü Tencere Seti 899 TL, Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1,199 TL, Kamp Testere 199 TL, Katlanır Metal Kürek Seti 179 TL, Solar Kamp Duşu 249 TL, Paslanmaz Katlanır Mangal 999 TL, Paracard Bileklik 129 TL, Gaz Kartuşu 119 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 15 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğundaki kamp ürünleri bu kadarla kalmıyor. Kamp Pişirme 3'lü Set 399 TL, Bio Mangal Kömürü 99,95 TL, Büyük Izgara Teli 79,95 TL, Piknik Set 149 TL,Katlanır Kamp ve Piknik Masası 649 TL, Termos 649 TL, HQ Lüks Pol,karbon Matara 199 TL, Kulplu Desenli Termos Çanta 199 TL, Termos Piknik Çanta 129 TL, Kamp Taburesi 69,95 TL, Fileli Yan Cep Hazneli XL Kamp Taburesi 549 TL, Plastik Kollu Kmap Sandalyesi 249 TL, Çocuk Kamp Sandalyesi 239 TL, Bakır Kapaklı Matara 59,95 TL, Küre 5'li Buzluk 27,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK 15 Mayıs 2024 kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Sinbo Vantilatör 599 TL, Everest Taşanabilir Masaüstü Fan 169 TL, Petrix Sensörlü Solar Duvar Lamvbası 149 TL, Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL, Petrix Solar Led Işık 149 TL, Petrix Solar Şişirilebilir RGB Led Lamba 299 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta Elektrikli Ev Aletleri kapsamında grubunda; Kochler Solar Mantar Lamba 269 TL, Kochler Solar Balon Lamba 239 TL, Asonic 2 Led Mor Işıklı Sinek Öldürücü 349 TL, Asonic Sinek Öldürücü Raket 89,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

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ŞOK'ta bu hafta Tekstil ve giyim grubunda; SLAZENGER markası ile Erkek T-Shirt Modal Kumaş 229 TL, Erkek Şort Modal Kumaş 259 TL, Kadın Şort Modal Kumaş 259 TL, Kadın T-Shirt Modal Kumaş 229 TL, Kadın T-Shirt Düşük Kol Modal Kumaş 229 TL, Kadın Pijama Takımı 350 TL, Şok Aktüel Kataloğu kapsamında ki 15 Mayıs Giyim grubu fırsat ürünleri devamında; Kadın Erkek 3'lü Sneaker Çorap 34,95 TL, Erkek 2'li Görünmez Çorap 39,95 TL, Pilates Çorabı Çapraz Bantlı 39,95 TL, Kadın Babet Çorap 19,95 TL, Kadın Çift Tokalı Yüksek Taban Terlik 139 TL, Kadın Yüksek Taban Terlik 139 TL fiyatla müşteriye sunulacak.