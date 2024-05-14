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TREND
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:33

ŞOK 15 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Kamp malzemeleri, mutfak ürünleri, tekstil, temel gıda ve temizlik grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta Siboplu Kamp Ocağı ve 450 gr Tüp 399 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 15 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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