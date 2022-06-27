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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 14:50

Sırtlanların arasında tek başına kaldı! Aslanın mucize kurtuluşu

Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar. Tıpkı bu görüntülerdeki gibi etrafı sırtlanlarla çevrildiğince...

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