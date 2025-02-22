Sırtındaki şişlikten çıkan şey şok etti? Doktor tüm görüntüleri yayınladı
Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Dr. Sandra Lee, yine dikkatleri üzerine çekti. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastanın tüm görüntülerini paylaşarak herkesi şaşırttı.
Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başaran doktor Sandra Lee, yine bir ilke imza attı. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastaya ait tüm görüntüleri ile paylaşan Lee herkesi şaşırtmayı başardı.
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Dizindeki şişlik nedeniyle hastaneye giden adam, Doktor Sandra Lee'yi bile şaşkına çevirdi.