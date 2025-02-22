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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 10:12 |

Sırtındaki şişlikten çıkan şey şok etti? Doktor tüm görüntüleri yayınladı

Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Dr. Sandra Lee, yine dikkatleri üzerine çekti. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastanın tüm görüntülerini paylaşarak herkesi şaşırttı.

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