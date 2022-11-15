Şimdiye kadar yaşamış en sıra dışı insanlar! Gerçek olduklarına inanamayacaksınız

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Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.

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Ella, hayatı boyunca bir haftada 200 dolar kazandığı bir sirkte çalıştı.

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Fannie Mills, olarak da bilinen "Ohio Big Foot Girl."

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Fannie, ayakları anormal büyümeye neden olan Milroy Hastalığı olarak bilinen bir durumu vardı.

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Maurice Tillet (23 Ekim 1903 – 4 Eylül 1954)[1] Rusya doğumlu Fransız profesyonel güreşçidir. The French Angel (Fransız Melek) olarak bilinir.

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Tillet, 1940'ların başlarındaki müsabakalarıyla en çok izlenen güreşçiydi ve iki kez, Amerikan Güreş Birliği tarafından organize edilen müsabakalarda "Dünya Ağırsiklet Şampiyonu" unvanı sahibi oldu.

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Çocukken bir meleği andıran yüzü sebebiyle "Melek" lakabıyla anılırdı. 1917'de, Tillet ve annesi Devrim sebebiyle Rusya'yı terketti ve Fransa'ya taşındı ve burada Reims kentine yerleştiler.

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Tillet 17 yaşına geldiğinde, ayakları, elleri ve kafasında orantısız bir büyüme baş gösteri ve kendisine akromegali -beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobundan (adenohipofiz) çok fazla miktarda büyüme hormonu (growth hormone, GH) salgılanması nedeniyle oluşan hastalık- teşhisi kondu.

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Frank Lentini, olarak da bilinen "Büyük Lentini."

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Frank'ın üçüncü bir bacağı vardı. Sirk gösterilerine katılıyordu.

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Jean Libbera, olarak da bilinen "Çift gövdeli Man".

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Vietnamlı Tran Van Hay isimli bu adam "Guinness Rekorlar Kitabı"na "dünyanın en uzun saçlı erkeği" olarak girmeyi başarmış.

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2010 yılında, 79 yaşında öldüğünde 50 yıldan fazla bir süredir saçını kestirmemişti. Ayrıca amcamız saçını da bu sürede son seferi 11 yıl önce olmak üzere sadece birkaç kez yıkamış.

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Kola kutusunu ağzına sokan Francisco Domingo Joaquim isimli bu Angolalı adamın 17 cm büyüklüğünde bir ağzı var ve bu onu dünyanın en büyük ağızlı adamı yapıyor.

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Sadhu Amar Bharati isimli Hintli Tanrı Shiva onuruna 1973 yılında kolunu kaldırdı, ve o zamandan beri de bir daha bir yere koymadı...

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2010 yılında 101 yaşındaki Zhang Ruifang adında Çinli teyzenin alnından birden bire boynuz çıktı. Doğal olarak ailesi, akrabaları, komşuları hatta tüm dünya şoke oldu.

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Karen Overhill aşırı derecede çoklu kişilik bozukluğu taşıyan bir kadındı. 1999 yılında kendini hiç hatırlamadığı biçimde tuhaf yerlerde bulmaya başladı. Doktor kontrolüne alınan kadının 17 farklı kimlik taşıdığı tespit edildi. Tedavisi büyük ölçüde olumlu sonuçlandı.

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Hindistan'ın Nagpur kentinde yaşayan Bhadat isimli adam büyük göbeğinin sıra dışılığının hep farkında olduğunu iddia etmesine karşın, 1999 yılında sıcak bir yaz gecesi, nefes alamaz hale gelene kadar doktora gitme ihtiyacı duymamış.

Hastaneye gittiğinde hayretler içinde kalan doktorlar karnında hiç doğmamış bir bebek oğlan çocuğu buldular. Bu Bhagat'ın tam olarak gelişmemiş ve içinde kurum haline gelmiş ikiz kardeşiymiş.

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Fransız Michel Lotito sahip olduğu bir mental bir rahatsızlık olan "Pika" nedeniyle 40 yıl boyunca tahminen 9 ton metal yemiş. Önceleri çamur ve plastik yiyen Lotito, sonraları metal ve cam gibi tehlikeli maddeleri mideye indirmeye başlamış. Zamanla midesi tüm bu maddeleri öğütecek inanılmaz bir yapıya kavuşmuş.

Lotito bunu bir kariyer fırsatına dönüştürmüş ve her şeyi yiyen adam olarak tarihe geçmiş.

2007 yılında ölen Lotito beslenme alışkanlıkları ilgili olarak değil, tamamen doğal nedenlerle hayatını kaybetmiş.