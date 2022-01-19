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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:50

Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı sızdı! Heyecanlandıran görüntü

2018 yılında ABD'li savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf sızdırıldı.

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