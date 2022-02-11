Sağlık sorunlarını çözen kaşık testi! Sadece 1 dakikada sonuç veriyor

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1. Temiz bir kaşık alıp, kaşığın arka kısmını dilinize sürünKaşığın dilinizin bütün yüzeyine değdiğinden emin olun.

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2. Sonrasında kaşığı temiz ve şeffaf bir poşetin içine koyarak ağzını da iyice kapatın.Bu testte kilitli poşet kullanmanız tercih edilir.

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3. İçinde kaşık bulunan poşeti ışığın altına getirip 1 dakika süresince böyle bekletin.Kullandığınız ışığın bir masa lambası ışığı olması işinizi daha kolay yapmanızı sağlar.

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4. 1 dakika bittiğinde kaşığı poşetten çıkarın ve kaşığı inceleyin..Poşetin içinden çıkan kaşığın üstünde herhangi bir leke görülmüyorsa ve kaşığa sinen koku sizin sahip olduğunuz ağız kokusunu andırıyorsa bu, sağlığınızda önemli bir problem bulunmadığının işaretidir.

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5. Kaşıktan çok kesif ve çürük kokusuna benzer bir koku yayılıyorsa;Bu, akciğerlerinizde veya midenizde bir sağlık problemi olabileceğinin işareti olarak görülüyor.

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6. Kaşıktan gelen kötü kokunun kokusu tatlı/meyvemsi bir aromada ise;Diyabetle alakalı bir rahatsızlık probleminiz olabileceği belirtiliyor.

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7. Kaşıktan amonyak veya balık kokusu gibi bir koku geliyorsa;Bu böbreklerde bir problem olabileceğini göstermektedir.

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8. Kaşıkta lekeler bulunuyorsa bu lekelenmeler sarı-beyaz arasında bir renkte görlüyorsa;Tiroidle alakalı problemleri işaret eder. Sarı olmayan, beyaz lekeler varsa bu da solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığının olabileceğini haber verebiliyor.

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9. Mor renkte lekeler görüyorsanız;Kan dolaşımının olması gerektiği gibi hızlı olmadığının veya yüksek kolesterol olabileceğini gösteriyor. Lekeler turuncuya yakın bir renkteyse böbreklerle alakalı bir problem yaşanabileceği söyleniyor.