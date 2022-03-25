Safaride turistler tarafından kaydedildi! Anne leopar avına bakın ne yaptı

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Kendi boyundan büyük olan antilopu büyük bir hızla yaşadığı ağaca getiren leopar, av büyük olunca zaman zaman dinlenmek zorunda kaldı

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Tanzanya'nın Serengeti doğal parkında yaşanan av anı safariye çıkan turistler tarafından görüntülendi.

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Kan kokusuna gelebilecek sırtlan ve aslanlara karşı acele eden leopar, inanılmaz bir güç gösterisinde bulunarak iri antilopu ağacın tepesine çıkarmayı başardı.

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Kısa bir dinlenmeden sonra genç yavrusunu akşam ziyafetine çağırdı.

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Güney Afrika'daki koruma altındaki bir parkta yaşanan ölüm-kalım mücadelesi objektiflere yansıdı.

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Güney Afrika'daki koruma altındaki bir parkta yaşanan ölüm-kalım mücadelesi objektiflere yansıdı.

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Bir Afrika antilobu sürüsünü izleyen aslan, aralarından birini avı olarak seçti ve atağa geçti.

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Antilop ise pes etmeye niyetli değildi ve aslandan kaçmak için sıçradı.

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Yerden 2 metre havaya yükselen antilob çevikliği sayesinde aslanın pençelerinden kurtuldu.

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Alman fotoğrafçı Marion Vollborn, Güney Afrika'nın Londolozi bölgesindeki ünlü 'Kaplan Kanyonu'nda 45 dakikalık inanılmaz kavgaya şahit oldu...

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İki erkek kaplanın kan revan içinde kaldığı ölümcül savaş Alman fotoğrafçı tarafından safari turunda görüntülendi...

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Vollborn, "İnanılmaz kükreme sesleri geldi, çok gergin bir atmosfer vardı...

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Kaplanlardan biri diğerinin boynunu ısırınca kavga başladı. Her ikisi de birkaç dakika ölmüş gibi hareketsiz kaldı...

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Ama sonra kavga Neyse ki kağlanların her ikisi de hayatta kaldı.devam etti...

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45 dakikalık kavgayı kazanan daha genç kaplan oldu...

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