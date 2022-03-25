Safaride turistler tarafından kaydedildi! Anne leopar avına bakın ne yaptı

Kendi boyundan büyük olan antilopu büyük bir hızla yaşadığı ağaca getiren leopar, av büyük olunca zaman zaman dinlenmek zorunda kaldı
Tanzanya'nın Serengeti doğal parkında yaşanan av anı safariye çıkan turistler tarafından görüntülendi.
Kan kokusuna gelebilecek sırtlan ve aslanlara karşı acele eden leopar, inanılmaz bir güç gösterisinde bulunarak iri antilopu ağacın tepesine çıkarmayı başardı.
Güney Afrika'daki koruma altındaki bir parkta yaşanan ölüm-kalım mücadelesi objektiflere yansıdı.
Güney Afrika'daki koruma altındaki bir parkta yaşanan ölüm-kalım mücadelesi objektiflere yansıdı.
Bir Afrika antilobu sürüsünü izleyen aslan, aralarından birini avı olarak seçti ve atağa geçti.
Alman fotoğrafçı Marion Vollborn, Güney Afrika'nın Londolozi bölgesindeki ünlü 'Kaplan Kanyonu'nda 45 dakikalık inanılmaz kavgaya şahit oldu...
İki erkek kaplanın kan revan içinde kaldığı ölümcül savaş Alman fotoğrafçı tarafından safari turunda görüntülendi...
Kaplanlardan biri diğerinin boynunu ısırınca kavga başladı. Her ikisi de birkaç dakika ölmüş gibi hareketsiz kaldı...