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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 14:23

Safaride turistler tarafından kaydedildi! Anne leopar avına bakın ne yaptı

Sinsiliğiyle tanına leopar, otların arasına gizlendikten sonra yanından geçen antilopun üzerine atlayıp orada boğdu

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