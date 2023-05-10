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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:32

Saatlerce toprağı kazdı ve sonra... Sosyal medya hesabından paylaşınca milyonlarca kez izlendi

Youtube'da açtığı kanalda sıra dışı av yöntemleri deneyen adam, hiçbir alet kullanmadan balık tuzağı yaptı.

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