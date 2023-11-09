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TREND
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 17:27

Resimli Hayırlı Nurlu Cumalar Mesajları: 10 Kasım dualı, ayetli, farklı cuma mesajları

10 Kasım Cuma günü idrak ediliyor. Her hafta olduğu gibi bu cuma da birbirinden farklı resimli cuma mesajları için arayış başladı. Küs olanların barışmasına, dua bekleyenlerin de manevi huzur bulmasına vesile olan bu mübarek günde sevdiklerinize göndermek, sosyal medya hesabınızda paylaşmanız için kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajlarını derledik...

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