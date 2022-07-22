Pet şişeyi öyle bir şeye dönüştürdü ki! Son hali herkesi şaşırttı

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İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

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Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.

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Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.

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İşte bu şekilde!

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Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!

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İşte bu şekilde!

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Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?

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Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.

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Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.

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Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...

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Tamamen tepe kısmıyla pet şişeyi ayırmış bulunuyoruz!

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Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz.

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İşte bu şekilde...

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Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var.

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Şimdi iki parçayı bir araya getirelim.

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Aynen bu şekilde!

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Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.

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Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.

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Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz.

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İşte böyle...

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Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.

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Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.

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Parçaları bu şekilde ayırıyoruz.

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İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!



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Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.

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Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.

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Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz.

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Çizim işlemi tamamlandığında...

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Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.

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Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...

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Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.

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Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.

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Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!

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Bu şekilde pet şişenin ağzına yapıştırıyoruz.

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İşte bu kadar!

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Ancak henüz işimiz bitmiş değil!

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Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.

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İşte bu şekilde...

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Tutkalı kullanıyoruz yine ve...

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İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!

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Şimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video arıyoruz. VR özelliği olan bir video olmalı.

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Videoyu oynatmaya başlayın!

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Yalnız video oynarken bu simgeyi de seçin, VR özelliğini aktif etmek için gerekli.

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İşte telefon ekranındaki görüntü...

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Böyle bakınca gayet anlamsız bir görüntü; ancak az sonra şişeyi gözümüze getirdiğimizde...

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Bakın ne olacak?

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Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.