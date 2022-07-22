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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 11:06

Pet şişeyi öyle bir şeye dönüştürdü ki! Son hali herkesi şaşırttı

Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki...

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