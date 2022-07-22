Pet şişeyi öyle bir şeye dönüştürdü ki! Son hali herkesi şaşırttı

İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...
Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.
Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.
Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!
Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?
Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.
Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.
Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...
Tamamen tepe kısmıyla pet şişeyi ayırmış bulunuyoruz!
Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz.
Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var.
Şimdi iki parçayı bir araya getirelim.
Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.
Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.
Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz.
Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.
Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.
Parçaları bu şekilde ayırıyoruz.
İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!
Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.
Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.
Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz.
Çizim işlemi tamamlandığında...
Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.
Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...
Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.
Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.
Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!
Bu şekilde pet şişenin ağzına yapıştırıyoruz.
Ancak henüz işimiz bitmiş değil!
Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.
Tutkalı kullanıyoruz yine ve...
İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!
Şimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video arıyoruz. VR özelliği olan bir video olmalı.
Videoyu oynatmaya başlayın!
Yalnız video oynarken bu simgeyi de seçin, VR özelliğini aktif etmek için gerekli.
İşte telefon ekranındaki görüntü...
Böyle bakınca gayet anlamsız bir görüntü; ancak az sonra şişeyi gözümüze getirdiğimizde...
Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.
Tam açıyı yakaladığınızda sanal gerçeklik gözlüğünüzü bedavaya yapmış olacaksınız!