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TREND
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2022 Salı 14:32

Parkenin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular

ABD'de evini satmaya karar veren bir aile, büyükbabalarının sakladığı paraları bulmak için kolları sıvadı. Tüm aramalara rağmen evde parayı bulamayan aile 'Hazine avcısı' lakaplı bir kişiden yardım aldı. Hazine avcısı, parayı evin parkelerinin altında bulurken, aile üyeleri dolarları sayarken yoruldu.

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