Parkenin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular

1 / 104

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Keith Willie, büyükbabasının sağken yerini kimseye söylemediği hazineyi bulmak için kolları sıvadı.

2 / 104

Kendini 'hazine avcısı' olarak tanımlayan bir kişi tarafından evin döşemeleri altında bulunan 46 bin dolarlık nakit para yaklaşık bir saatlik çaba sonunda bulundu.

3 / 104

AİLE ÜYELERİ BULAMAYINCA ONU ARADI Aile üyeleri bu zamana kadar bakılabilecek her yere baktıklarını ancak söz konusu paraları bulamayınca böyle bir yola başvurduklarını söylediler.

4 / 104

Adı verilmeyen 'avcı' şöyle konuşuyor: ''Aile bana birkaç ipucu verdi ancak çoğu işime yaramadı. Sürekli olarak sahip olduğum bilgilerin ötesine bakıyorum daha küçük detayları düşünüyorum ve bu şekilde bir plan çiziyorum.''

5 / 104

''SAYARKEN YORULDUK" Ev sahibi, parkelerin altında kutular içinde tomar tomar saklanan dolarların bazılarının 1930'lara dayanan eski tarihli banknotlar olduğunu söyledi. "Hepimiz şoka girdik" diyen ev sahibi, "Bunu biliyorduk ama miktarı hiçbir zaman bilmiyorduk. Bir sır gibiydi. Açıkçası sayarken, paraları çıkarırken yorulduk. Evimi satacağım için bu kayıp dolarların nerede olduğunu bilmek önemliydi.''

6 / 104

Aile parayla ne yapacağına henüz karar vermiş değil.

7 / 104



8 / 104



9 / 104



10 / 104



11 / 104



12 / 104



13 / 104



14 / 104



15 / 104



16 / 104



17 / 104



18 / 104



19 / 104



20 / 104



21 / 104



22 / 104



23 / 104



24 / 104



25 / 104



26 / 104



27 / 104



28 / 104



29 / 104



30 / 104



31 / 104



32 / 104



33 / 104



34 / 104



35 / 104



36 / 104



37 / 104



38 / 104



39 / 104



40 / 104



41 / 104



42 / 104



43 / 104



44 / 104



45 / 104



46 / 104



47 / 104



48 / 104



49 / 104



50 / 104

YERİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

51 / 104

Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.

52 / 104

Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.

53 / 104

Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.

54 / 104

Buraya Galleria Borbonica adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı.

55 / 104

Daha İtalya'da henüz birliğin sağlanmadığı, devrim rüzgarlarının estiği günlerde askerlerin ve atların askeri birliklerinden Kraliyet Sarayı'na gizlice gitmesini sağlamak için yapıldığı anlaşılan tüneller gizli bir tarihi de saklıyor.

56 / 104

Tüneller ayrıca sarayın su ihtiyacını karşılayan sarnıçlara da sahip. II. Dünya Savaşı tüneli bir kez daha gündeme getirdi.

57 / 104

Tüneller ayrıca sarayın su ihtiyacını karşılayan sarnıçlara da sahip. II. Dünya Savaşı tüneli bir kez daha gündeme getirdi.

58 / 104

Ayrıca evsizler de bir dönem burada barınıyor, sevgililer burada buluşuyordu. 1950'ye kadar öyle ya da böyle kullanılan Galleria Borbonica 1950'lerde terkedildi ve unutuldu.

59 / 104

Uzun süre kullanılmayan bu tüneller şehrin küçük olması nedeniyle 1970'lerde otopark gibi kullanıldı. Hatta kaçak otomobillerin saklandığı yer olarak da biliniyor.

60 / 104

2005'te tesadüfen yeniden keşfedildikten sonra 2010'da ziyarete açılan tünellerin kaderi 2 yıl sonra değişti.

61 / 104

2012 yılında Tononi Persico adlı 90 yaşında bir adam Napoli'li jeolog Gianluca Minin'e II. Dünya Savaşı sırasında saklandıkları bu tünellerden bahsedince Galleria Borbonica'yı turistik olarak değerlendirmek için çalışmalara başlandı.

62 / 104

Yaşlı adamın hatırladığı bilgilerle tünelin çok daha geniş olduğu ve Piazza del Plebiscito ile Serra di Cassano Sarayı'nın arasındaki bölgede olduğu tespit edildi.

63 / 104

3 yıllık bir çalışma sonucunda Aralık 2015'te Galleria Borbonica müze olarak ziyaret edilebilir bir hale getirildi.

64 / 104



65 / 104



66 / 104



67 / 104



68 / 104



69 / 104

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

70 / 104

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

71 / 104

Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

72 / 104

İşte o ilginç görüntü...

73 / 104



74 / 104



75 / 104

Rusya'da 2.Dünya Savaşı'na ait bir valiz bulundu. İçinden çıkanlar ise herkesi şaşırttı...

76 / 104



77 / 104



78 / 104



79 / 104



80 / 104



81 / 104



82 / 104



83 / 104



84 / 104



85 / 104



86 / 104



87 / 104



88 / 104



89 / 104

ABD'nin San Francisco kentinde, inşaat işçileri kazdıkları bir evin altında bronz ve camdan yapılmış bir tabut buldular.

90 / 104

Tabutun ön kısmı camdan yapıldığı için, elinde kırmızı bir gül tutan küçük bir kız çocuğunun olduğunu gördüler. Bedeni ve saçları iyi korunmuş olan küçük kızın 3 yaşlarında öldüğü tahmin ediliyor.

91 / 104

Bölgenin 1890 yılında kapatılmış olan bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ise 145 yıl önce gömüldüğü düşünülüyor.

92 / 104

Amerika'da bir aile ev tadilatında hoş bir sürprizle karşılaştı. Evin zeminini yenileyen aile zemindeki tahtaları kaldırınca gözlerine inanamadı.

93 / 104

Tahtaların altında gizlenmiş bir miktar para ve eski plaklar buldu.

94 / 104

Plakların özellikle koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği nadir bulunan Elvis Presley ve Beatles orjinal plakları olduğu ortaya çıktı. Bu sürpriz karşısında şaşıran aile bu anları fotoğraflayarak internette yayınladı.

95 / 104

İngiltere'nin Plymouth şehrinde bir çiftin, yıllardır oturma odalarındaki koltuğun altında 16'ncı yüzyıldan kalma bir tünel sakladığı ortaya çıktı.

96 / 104

Çift, tarihi eser değerindeki tüneli 24 sene önce eve taşındıkları ilk zamanlarda keşfettiklerini söyledi.

97 / 104

61 yaşındaki Colin Steer, bu manzara karşısında büyülendiğini ancak eşinin bunun ortaya çıkarılmasına razı olmadığını bu yüzden de yaklaşık 20 sene boyunca bu tarihi eseri koltuklarının altında gizlediklerini belirtti.



98 / 104

Tüneli oturma odalarındaki kirişleri tamir ederken keşfettiğini söyleyen Steer, eşinin isteği üzerine tünelin üzerini hemen kapattığını anlattı. Steer, bunun nedeninin o zaman henüz küçük olan çocuklarının hayatını tehlikeye atmamak olduğunu söyledi.

99 / 104

Steer, altın bulma ümidiyle tüneli hep araştırmak istediğini ve bunu ancak geçtiğimiz sene emekli olduktan sonra yapabildiğini de sözlerine ekledi.

100 / 104

Bir arkadaşının yardımıyla üç gün boyunca kazı yapan Steer ancak 5 metreye kadar ilerleyebildi. Bununla birlikte Steer tünelin 10 metre derinliğinde olduğuna inanıyor.

101 / 104

Bu arada Steer, 5 metrede altın bulamadı ancak eski bir kılıç bulmayı başardı.

102 / 104



103 / 104

