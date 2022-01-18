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TREND
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 10:43

Para yerine taş kullanıyorlar! İşte ülkeler hakkında ilginç bilgiler...

Dünyamız birbirinden farklı kültüre ev sahipliği yapıyor. Bu kültürlerde bize ilginç gelen pek çok olay mevcut. İşte dünyanın en ilginç kültürleri...

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