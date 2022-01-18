Para yerine taş kullanıyorlar! İşte ülkeler hakkında ilginç bilgiler...

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Dünyamız birbirinden farklı kültüre ev sahipliği yapıyor. Her ülke kendi geleneklerini yaşatmaya gayret gösteriyor. Turist olarak gittiğimiz ülkelerde de kendi kültürümüzden farklı pek çok gelenek ile karşılaşıyoruz. Gelin onlardan bazılarına yakından bakalım.

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Eiffel kulesinde her gün 600 kişinin çalıştığını biliyor musunuz? Her gün binlerce turiste ev sahipliği yapan kule, aynı zamanda Fransa turizm sektörü içinde insanlara ciddi bir istihdam sağlıyor.

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Çin Seddi'nin gücü pirinçten geliyor. İşçiler yapımında pirinç unu ve sönmüş kireci bir harç yaparak tuğlaları birbirlerine yapıştırmışlar.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'un adının aslında kimsenin ezberleyemediği kadar uzun ve 168 harften oluştuğunu biliyor muydunuz?

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Şehrin tam adı aslında bu kadar uzun. Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit. Kimse bunu söyleyemediği için kısaca Bangkok deniyor.

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Çin'de tuvalet kağıdı hırsızlığı oldukça yaygın olduğu için umumi tuvaletlerde, kağıt bulunmuyor. Eğer tuvaleti kullanmak istiyorsanız bunu yanınızda getirmeniz gerekiyor.

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Ancak ülkeye gelen turistlere bunu anlatmak çok kolay değil. Çin, artık umumi tuvaletlerinde yüz tanıma sistemi kullanıyor. Bir kişi sadece belli miktarda peçete alarak tuvalete giriyor.

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Kanada'da 3 milyondan fazla göl bulunmaktadır. Bu da dünya toplamının yüzde 60'ından fazlaya denk geliyor.

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Pasifik okyanusunun güneyinde bulunan Yap adası para olarak rai ismini verdikleri taşları kullanıyorlar.

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Ada halkı ortasında delik olan bu devasa taşları kullanarak yaşıyor. Düğünlerde, arsa alımlarında bu taşlar hala kullanılıyor.

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Günlük alışverişlerde kullanmak imkansız olsa da sözlü olarak bir kişiden bir başka kişiye devredilebiliyorlar. Her kayanın değeri büyüklüğüne ve nereden getirildiğine bağlı olarak değişiyor.

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Eğer kayayı çok uzak bir yerden getirdiyseniz kayanızın değeri artıyor. Ya da kayayı getiren kişi ölürse, o kaya yine diğerlerinden daha değerli oluyor.

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Taksi yolculuğunun en ucuz olduğu ülke Mısır ve Hindistan. İsviçre ise, taksi yolculuğunun en pahalı olduğu ülkedir.

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Piramit denince ilk akla gelen yer mısır olabilir, fakat dünyanın en büyük piramidine sahip olan ülke Meksika'dır.

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Büyük Cholula Piramidi, zamanla toprak ve bitkilerle kamufle olunca, onu tespit etmek pek kolay olmamış. Burası Mısır'daki en büyük piramit olan Keops'tan 4 kat daha büyük.