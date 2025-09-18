Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $41,3076
  • 49,0102
  • 4871.2

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 12:41 |

Osmanlı zamanından kalma İstanbul! İşte az bilinen fotoğraflar

Geçmişin izlerini bugüne taşıyan Osmanlı dönemine ait İstanbul sokaklarının hiç görülmemiş kareleri, sizi adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihi dokusuyla büyüleyen bu görüntüler, Osmanlı İstanbul'unun gündelik yaşamını, mimarisini ve sokak kültürünü gözler önüne seriyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.