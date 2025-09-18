Osmanlı zamanından kalma İstanbul! İşte az bilinen fotoğraflar
Geçmişin izlerini bugüne taşıyan Osmanlı dönemine ait İstanbul sokaklarının hiç görülmemiş kareleri, sizi adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Tarihi dokusuyla büyüleyen bu görüntüler, Osmanlı İstanbul'unun gündelik yaşamını, mimarisini ve sokak kültürünü gözler önüne seriyor.
Yüksek Kaldırım - Tatavla (Kurtuluş) atlı tramvayı. / 1910
1884 yılında İstanbul'da bir kebapçı.
Yüksek Kaldırım'da insan manzaraları. / 1910
Büyükada İstanbul Dil civarı / 1916
Okmeydanı'ndaki Darülaceze binası yapım çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre Alayı, Dolmabahçe Sarayı önünden yola çıktı.
Fransız Kraliçesi Eugenie, İstanbul'u ziyaret etti. / 1869
İstanbul'da cumbalı ahşap evler. / 1915
Balkan Savaşı sırasında Eminönü İskelesi. /1912
Abel Fotoğrafhanesi'nin Beyoğlu'ndaki stüdyosu.
Yangın sonrası Fatih'teki Ali Paşa Konağı. / 1909
Vaniköy - Kandilli - Rumelihisari Genel Görünüm / 1900
İstanbul Çemberlitaş semti. Tarihi Çemberlitaş Sütunu ve Atik Valide Camii (Fotoğraf - Abdullah Biraderler) / 1905
Taksim Toğçu Kışlası üzerinde İstanbul'da ilk defa hidrojen balonu uçuruldu. Balona binenler İstanbul'u havadan görme şansı elde etti. / 10 Mayıs 1909
Muhsin Ertuğrul tarafından 1923 yılında Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan Ateşten Gömlek filminden bir sahne.
Papazın çayırında (Şükrü Saraçoğlu Stadı) oynanan maçta Fenerbahçe ile Altınordu İdman Yurdu takımları karşılaştı. / 1910
Sultanahmet Parkı'nda yapım çalışmaları devam ediyor. Ayasofya Müzesi arkada. / 1920
İshakpaşa Yangını sonrası Sultanahmet At Meydanı. / 1912
Son İslam halifesi Sultan Abdülmecid II atıyla. /1922
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halife II. Abdülhamid'in atı.
İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı.İyd-i Milli kutlamaları, bu yıldan itibaren her yıl 23 Temmuz'da kutlanılmak üzere resmi bayram ilan edildi. - 1909
Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski İstanbul... Fotoğraflar 1965 yılında çekilmiş. İstanbul`un Boğaz`dan, arka sokaklarına kadar hiç görülmemiş halleri sizi bir tarihi gezintiye çıkaracak.
İşte günümüze kıyasla daha tenha görülen İstanbul'un o fotoğrafları...