Osmanlı zamanından kalma İstanbul! İşte az bilinen fotoğraflar

İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı.İyd-i Milli kutlamaları, bu yıldan itibaren her yıl 23 Temmuz'da kutlanılmak üzere resmi bayram ilan edildi. - 1909