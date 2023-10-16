Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemekler hangileri? İşte saray mutfağının en özel menüleri

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Savaş, siyaset ve yemekle köklü bir imparatorluk kuran Osmanlı, pek çok alanda adını duyurduğu gibi yeme-içme konusunda da dünyaya yayılmıştır.

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Özellikle padişahların neler yediği ve içtiği merak edilen Osmanlı topraklarında, yemek kültürü özellikle 15. yy dan sonra şekillenmeye başlamıştır.

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Merak edilen Osmanlı saray mutfağında özellikle pirinç fazla tüketilirken bal-pekmez ve beyaz mayalı ekmekte sık tercih edilirdi.

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İçecek olarak şerbet ve hoşafın yer aldığı sofralarda padişahlar hangi yemekleri tüketirdi? Gelin birlikte hangi padişahın ne yiyor bakalım.

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FATİH SULTAN MEHMET'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ?

Deniz ürünlerine düşkünlüğü ile bilinen Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi ürünleri tüketirdi. Özellikle kekikli yılan balığı sofralarına sıklıkla yer verirdi. Bunların dışında; kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı gibi çeşitli yemeklerinde sıklıkla tükettiği bilinmektedir.

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SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ?

Sultan Abdül Hamit, genellikle sade yemekler tüketmeyi tercih ediyordu. Abdülhamid'in en favori yemeği bol soğanlı yumurtaydı.

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SULTAN ABDÜL AZİZ'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ?

İmparatoriçe Eugenie, ziyarete gelen Abdülaziz'e bir yemek yaptırır. Aşçısına közlenmiş patlıcanlı ve beşamel soslu üzerine de et dökmesini ister. Yemeği tadan Abdülaziz o kadar çok beğenir ki adı "Hünkar Beğendi" olarak kalır.