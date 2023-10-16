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TREND
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 14:51

Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemekler hangileri? İşte saray mutfağının en özel menüleri

Yüzyıllar boyunca dünyanın en büyük imparatorluklarından bir olan Osmanlı imparatorluğuna hükmeden padişahların en sevdiği yemek çeşitlerinin neler olduğunu biliyor musunuz. İşte merak edilen o sorunun cevabı...

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