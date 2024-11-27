Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,6632
  • 36,4343
  • 2949.23

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 10:35

Osmanlı döneminde İstanbul nasıl görünüyordu! İşte az bilinen fotoğraflar

Osmanlı zamanından kalma İstanbul sokaklarının hiç görülmemiş halleri sizi bir tarihi gezintiye çıkaracak.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.