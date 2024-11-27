Osmanlı döneminde İstanbul nasıl görünüyordu! İşte az bilinen fotoğraflar

Yüksek Kaldırım - Tatavla (Kurtuluş) atlı tramvayı. / 1910
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1884 yılında İstanbul'da bir kebapçı.
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Yüksek Kaldırım'da insan manzaraları. / 1910
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Büyükada İstanbul Dil civarı / 1916
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Okmeydanı'ndaki Darülaceze binası yapım çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre Alayı, Dolmabahçe Sarayı önünden yola çıktı.
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Fransız Kraliçesi Eugenie, İstanbul'u ziyaret etti. / 1869
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İstanbul'da cumbalı ahşap evler. / 1915
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Balkan Savaşı sırasında Eminönü İskelesi. /1912
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Abel Fotoğrafhanesi'nin Beyoğlu'ndaki stüdyosu.
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Yangın sonrası Fatih'teki Ali Paşa Konağı. / 1909
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Vaniköy - Kandilli - Rumelihisari Genel Görünüm / 1900
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İstanbul Çemberlitaş semti. Tarihi Çemberlitaş Sütunu ve Atik Valide Camii (Fotoğraf - Abdullah Biraderler) / 1905
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Taksim Toğçu Kışlası üzerinde İstanbul'da ilk defa hidrojen balonu uçuruldu. Balona binenler İstanbul'u havadan görme şansı elde etti. / 10 Mayıs 1909
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Muhsin Ertuğrul tarafından 1923 yılında Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan Ateşten Gömlek filminden bir sahne.
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Papazın çayırında (Şükrü Saraçoğlu Stadı) oynanan maçta Fenerbahçe ile Altınordu İdman Yurdu takımları karşılaştı. / 1910
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Sultanahmet Parkı'nda yapım çalışmaları devam ediyor. Ayasofya Müzesi arkada. / 1920
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İshakpaşa Yangını sonrası Sultanahmet At Meydanı. / 1912
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Son İslam halifesi Sultan Abdülmecid II atıyla. /1922
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Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halife II. Abdülhamid'in atı.
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İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'nde coşkulu bir kalabalığın katılımı ile kutlandı.İyd-i Milli kutlamaları, bu yıldan itibaren her yıl 23 Temmuz'da kutlanılmak üzere resmi bayram ilan edildi. - 1909
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Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski İstanbul... Fotoğraflar 1965 yılında çekilmiş. İstanbul`un Boğaz`dan, arka sokaklarına kadar hiç görülmemiş halleri sizi bir tarihi gezintiye çıkaracak.
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İşte günümüze kıyasla daha tenha görülen İstanbul'un o fotoğrafları...