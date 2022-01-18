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TREND
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 13:27

Ölüm makinesi ile birlikte yüzdü! Korku dolu anlar

ABD'nin Hawaii eyaletinde bir grup araştırmacı, su altına inerek 6 metrelik beyaz köpek balığıyla yüzdüler. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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