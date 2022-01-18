Ölüm makinesi ile birlikte yüzdü! Korku dolu anlar

ABD'nin Hawaii eyaletinde bir grup araştırmacı, su altına inerek 6 metrelik beyaz köpek balığıyla yüzdüler. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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O anlar kameraya yansıdı. Görüntüde, araştırmacıların köpek balığı ile yan yana yüzdüğü, araştırmacılardan birinin yüzerken köpek balığının yüzgecine dokunduğu görüldü. O görüntüler binlerce kez izlendi.