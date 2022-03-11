Olmadık yerlerde sıkışıp kalan hayvanların şansız anları

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İsviçre'nin kuzeyinde yaşayan bir adam, Pratteln'deki yetkilileri arayarak bir eşeğin kuyuya düştüğünü haber verdi. Urs Meyer adlı İsviçreli köpeğini gezdirmeye çıktığı sırada eşeğin kuyudan fırlamış haldeki başını fark etti. Hayvanı kurtarmaya çalışan itfaiyeciler, hayvanın iyi durumda olduğunu gördüler. Eşeği kurtarmak için yaklaşık 1 saat uğraş verildi.

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Hamile bir ineğin kafası, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir makineli tüfek yuvasında sıkıştı. Vatandaşlar, ilgili birimleri arayarak bir hayvanın sıkıştığını haber verdiler. Telefonun ardından Lincolnshire bölgesindeki itfaiyeye bağlı arama ve kurtarma ekipleri öğlen 2 sularında ineği kurtarmaya geldi.

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Cebelitarık'ta çekilen bu fotoğraftaki talihsiz inek yaklaşık 4 saat boyunca aynı yerde sıkışıp kaldı.

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Kendini kedi zanneden Moses Chan adlı köpek, bir evin giriş kapısındaki kedi girişine sıkıştı. Welwyn Garden şehrinde yaşanan olayda itfaiye görevlileri, köpeği zorlukla kurtardı.

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Shropsfire'daki yangın ve kurtarma hizmetleri görevlileri, kafası ağaca sıkışan bir ineği kurtarmak için uzun süre uğraştı. Neyse ki hayvan yara almadan kurtuldu.

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Cornwall'daki meraklı bir ineğin kafası çamaşır makinasının tamburuna sıkıştı. Meraklı inek bu durumdan yara almadan kurtuldu.

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İngiltere'nin Richmond kenti yakınlarındaki Lawrence Road'da 6 haftalık tilki yavrusu, araba lastiğiyle oynarken sıkışıp kaldı. Oradan geçmekte olan birisi, fren diskine kafası sıkışan hayvanı görünce yetkililere haber verdi.

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İngiltere'deki Batı Sussex'de yaşayan şanssız kedi Napolyon, pencereden aşağı, yaklaşık 9 metreden düştü ve bir arabanın motorunun içinde sıkışıp kaldı.

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Hampshire yangın ve kurtarma birimi, kanalizasyona düşen bir domuzu kurtarırken...

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Tayland'ın doğusundaki Rayon bölgesinde bir bebek fil, kanalizasyonun rogar kapağına sıkıştı. Hayvanın serbest kalması 3 saat sürdü.

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Keano adlı 6 aylık bir haski cinsi köpek, kafasını tuğladan bir duvara sıkıştırdı. Hampshire'da yaşanan olayda köpek yara almadan kurtarıldı.

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Scarlett adlı Sibirya Kurdu cinsi köpek, yere düşen bir taşı, testinin içine kadar takip etti ve sonunda sıkışıp kaldı.

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İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Bury St. Edmunds'da yaşayan Casper adlı kedinin kafası, lastiğin içine sıkıştı.