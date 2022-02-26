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TREND
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:00

Neden yaptığını bir bilseniz! Ateşten yarım metre yüksekliğe yerleştirdiği kütüklerin üzerine yatıyor

Çin'de kan kanseri hastası Jia Binhui, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi masraflarını karşılamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

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