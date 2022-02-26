Neden yaptığını bir bilseniz! Ateşten yarım metre yüksekliğe yerleştirdiği kütüklerin üzerine yatıyor

1 / 67

Çin'de kan kanseri hastası Jia Binhui, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi masraflarını karşılamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

2 / 67

25 yaşındaki Binhui, büyük bir ateş yakıyor ve ateşten yarım metre yüksekliğe yerleştirdiği kütüklerin üzerine yatıyor.

3 / 67

Fakir bir çiftçi olan Binhui, doktorların kendisine kanserli hücrelerin 42 santigrat derece üzerindeki sıcaklıkta öldüğünü söylemesi üzerine böyle bir yönteme başvurduğunu belirtiyor.

4 / 67

Binhui: "Bu yöntemin suda işe yaradığı söylendi. Ama suyu 42 derecede tutmak neredeyse imkânsız, bu nedenle bu metodu kullanıyorum" dedi.

5 / 67



6 / 67



7 / 67

Fotoğraflar Sibirya'da bir psikolog kliniğinde çekildi.

8 / 67

İki psikolog uyuşturucu, alkol ve seks bağımlılığını hastayı kırbaçlayarak tedavi ediyor.

9 / 67

Çok fazla acıtmayan kırbaç darbeleriyle uygulanan bedensel cezanın uyuşturucu, alkol ve seks bağımlılığının tedavisinde yardımcı olduğunu iddia etti. Acı tedavisinde hastanın kalçasına kırbaçla vuruluyor.

10 / 67

İddiaya göre başka tedavilerde başarı kazanmamış bağımlılar bu yöntemle tedavi olabiliyor. Natasha "Çılgınca bir acı veriyor ama yaşamımı geri getirdi. Buna ciddi ciddi inanmasaydım şimdi ölmüş olurdum" dedi.

11 / 67

Bir başka hasta Yuri (41) alkol bağımlılığından bu yöntemle kurtulduğunu belirtti. Yuri kız arkadaşının önceleri şüphelendiğini ancak daha sonra kendinden gurur duyduğunu söyledi.

12 / 67

Fotoğraflarda gördüğünüz satırlar öldürmek için değil, tedavi için kullanılıyor.

13 / 67

Çin ve Tayvan'da özellikle 2000'li yıllarda oldukça moda haline gelen bu yeni akım, aslında bir masaj türü.

14 / 67

Biraz vahşi görünse de, bu masaj kesinlikle "kan" barındırmıyor.

15 / 67

Masajın kan akışını düzenlediği, vücuttaki birikmiş enerjiyi attığı ve zararlı toksinleri uzaklaştırdığı iddia ediliyor.

16 / 67

Masör, elindeki bir çift satırın keskin uçlarıyla müşterisine vurarak masajı uyguluyor

17 / 67

Kan akıtmadan yapılmasının yöntemi ise satırı vücuda fazla hızlı vurmamak ve vücuda temas ettiği noktada ileri geri hareket ettirmemek.

18 / 67

Satırların aşağı-yukarı hareketinin vücuttaki statik enerjiyi boşaltarak, bir tür iyileşme sağladığı söyleniyor.

19 / 67





20 / 67



21 / 67



22 / 67



23 / 67



24 / 67

Tarih boyunca tıp hastalıklara tedavi yöntemleri bulmaya çalıştı. Hatta Antik çağlarda ve Orta çağda bile çok ileri tedavi yöntemleri uygulandı.Bugünün toplumu geçmişe oranla daha sofistike yöntemleri tercih ediyor ama hala eski zamanlardakine benzer çok ilginç tedavi yöntemleri uygulanmaya devam ediyor. İşte bunlardan bazıları...

1-Şırıngalar

Bu yöntem bir sıvıyı bir silindir ya da tüpün içine koyarak uygulanıyor ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açıyor, çünkü toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Bu yöntem ilacın kana karışmasını hızlandırıyor ve çabuk bir rahatlama sağlıyor.

25 / 67

2-Kan alma

Eski zamanlarda, vücuttan bir miktar kanın alınmasının hastalıkları önleyici ve tedavi edici bir yöntem olduğuna inanılıyordu. Mesala, birinin yüksek tansiyonu varsa, bu yöntemle tedavi ediliyordu. Ateş, baş ağrısı gibi şikayetleri olan hastalar da kan alınarak tedavi ediliyordu. Ve ilginç bir şekilde bu yöntem oldukça etkiliydi.

26 / 67

3-Büyü Antik çağlarda pagan inancına sahip insanların hastalıkları tedavi edecek güçleri olduğuna inanılıyordu. Hastalar pagan inancına sahip insanlara götürülüyor ve bir kayanın üstüne yatırılarak vücudunda yaşayan hastalık bu büyücü tarafından yok ediliyordu. Ayrıca tedavi sırasında hastaların günah çıkarmaları isteniyor böylece tedavi sürecinin hızlanacağına inanılıyordu.

27 / 67

4-İksirler

İksirler, eski zamanlarda kullanılan bir tür narkoz yöntemiydi. Ameliyatlar sırasında bunları içen hasta uyuyor böylece acı çekmesi önleniyordu. Ama bu iksirler mükemmel oranda karıştırılmazsa veuygun dozda verilmezse, hastaların ölümüne yol açabiliyordu.

28 / 67

5-Patates kabukları

Patates kabukları yanıkları tedavi etmekte kullanılıyordu. Klasik bandajlar yerine yeni yanmış bölgeye patates kabuğu konulursa yaranın daha hızlı bir şekilde iyileştiği bulundu. Bu yöntemin avantajı ucuz ve acısız olmasıydı. Ayrıca yaralı bölgeyi sürekli nemli tuttuğu için de rahatça çıkarılabiliyordu.

29 / 67

6-Sirke

Isırgan otuyla sirkeyi aynı şişeye koyup beklettikten sonra bunu yılan ya da akrep ısırığı olan bölgeye sürmek, zehrin kana karışımını engelliyor. Aynı zamanda bu karışım acı hissini azaltıyor.

30 / 67

7-Su tedavisi

Bu yönteme göre, bütün ağrı ve sızılardan kurtulmak için sıcak bir banyo yapmak yeterli. Eski zamanlarda, yağlarla ve çiçeklerle zanginleştirilmiş sıcak suda ya da bahar yağmurunda yıkanmanın bütün hastalıkları geçirebileceğine inanılıyordu. Bazı doktorlar bu tedaviyi aşırı noktalara taşıyarak hastalarını günlerce banyoda tutmak, bütün vücudunu ıslak havlularla sarmak gibi yöntemler kullandılar.

31 / 67

8-Felçli bölgeyi kimyasal olarak uyarma Bu yöntemi ilk olarak Macar bir doktor uygulamıştı. Macar doktor, bazı hastaların felç olduktan sonra şizofrenik belirtiler gösterdiğini ve felç olmaktan mutlu olduklarını gözlemledi. Bir şizofren hastayı tedavi etmenin diğer hastaların da iyileşmesinde etkili olacağını düşündü. Birçok kimyasal yöntem kullanarak onları tedavi etmeyi denedi ve sonunda 'metrazol' isimli bir ilaçta karar kıldı. Bunu beyne enjekte ederek bir çok başarılı sonuç elde etti ama bu yöntemin bazı hastalarda birçok yan etkisi oldu.

32 / 67

9-Lobotomi Hastanın beyninin bir kısmını kesip çıkarmayı içeren bu ilginç yöntem, yıllarca şizofreni, klinik depresyon gibi birçok sinir hastalığını tedavi etmekte kullanıldı. Antipsikotik ilaçlar bulunduktan sonra bu yöntem bırakıldı ve bu yöntem tıp tarihindeki en yanlış tedavi yöntemlerinden biri olarak literatürde yerini aldı.

33 / 67

10-Trepanasyon Beyinde delikler açarak burada oluşan hastalıklardan kurtulmayı hedefleyen bu yöntemin sara, migren ve ruh hastalıklarını iyileştirdiğine inanılıyordu. Bu yöntem günümüzde beyni etkileyen kafa yaralanmalarını tedavi etmekte hala kullanılıyor!

34 / 67

Mekanik AkciğerlerYıllar yıllar önce çocuk felci aşısından da önce çocuklar mekanik akciğer denilen bir cihaza yerleştiriliyordu. Görünüşü son derece korkutucu olan bu ilkel yöntem ile çocuklar haftalarca hareketsiz bir şekilde bu bölmelerde tutulur ve bir tek kafalarını sağa sola döndürmelerine olanak verilirdi.

35 / 67

Bir yandan da makine nefes alıp verme işlemini çocuklara yaptırırken konuşma şansına sahip oluyorlardı.

36 / 67

Bronzlaşan bebekler D vitamini eksikliğine bağlı olarak kemiklerin günden güne zayıflamasına neden olan ve şekil bozukluklarına yol açan raşitizm hastalığına karşı yapay bronzlaşma yöntemi kullanılırdı. O günler D vitamini takviyesi yapılamadığından solaryum ile bu ihtiyaç giderilmekteydi.

37 / 67

Vebaya karşı gagalı doktorlar

1800'li yıllarda yoğun olarak görülen gagalı doktorlar aslında o günler salgın olan veba hastalığına karşı bu şekilde giyinirlerdi. Vebanın koku yoluyla bulaştığına inanıldığı için içi çiçeklerle dolu bir gagaya sahip maskeyi giyen doktorlar bu şekilde hastalarını tedavi ederken, diğer yandan da veba hastalığını tanrının kuluna cezası olarak yorumladığı için bu hastaları kırbaçlardı.

38 / 67

İdrar yolu açma aracı

Özellikle idrar yolu tıkanması sorunu yaşayan erkekler için korkunç gelecek bu yöntemde fotoğrafta gördüğünüz idrar yolu açma aracı kullanılıyor. Eğer idrar yolları ileri derecede tıkandıysa bu çubuk penis başından içeri doğru sokulur, sonrasında ise vidalama işlemi yapar gibi idrar yolu genişletilirdi.

39 / 67

Bademcik bıçağı

Antibiyotikten önce bademcik iltihabı ölümcül bir hastalıktı ve o günün şartlarında tedavisi oldukça güçtü. Bilinci yerinde olan hastaların parmaklarını ısırmasının önüne geçmek için doktorlar bu bıçağı boğaz yoluna değmeksizin içeri doğru sokuyordu.

40 / 67

Yapay sülük

Bir hastanın kanının temizlenmesi kadar daha iyi bir şey olamaz. Peki ya yıllar önce sülükle bunu sağlayan doktorlar sülük bulamadığında ne yaparlardı dersiniz? İşte bu gördüğünüz yapay sülük aracını kullanırdı. Dönen bıçaklar eşliğinde hastanın cildinde yara açılır ve uzun silindir kanı vakumlardı.

41 / 67

Basur maşasıOrtaçağda hemoroid sorunu yaşıyor ve acıdan kıvranıyor olsaydınız bu aleti kullanmak durumundaydınız. Hemoroidleri ezen bu araçla kanama sınırlandırılır ve tekrar basurun eskisi gibi olmaması için dışarı çıkan basur ezilirdi.

42 / 67

Bir zamanlar tekerlekli sandalyeBu bir belkemiği makinesi... O yıllar belinde rahatsızlığı olan hastalar bu tekerlekli sandalye ile yürüyebiliyordu. Ancak sandalyenin kendisi oldukça hantal bir yapıda olduğundan hastaların hayatını kolaylaştırması gerektiği yerde hastalar oldukça güçlükle yürüyebiliyordu.

43 / 67

Diş çekme arac

ıDişçi karşısında koltukta oturmak genelde kabus gibidir pek çoğumuz için. Ancak ortaçağ döneminde olsaydık belki de diş hekimlerinin yanına bile yaklaşamazdık. Zira diş çekmek için çok daha ilkel olan bu pense kullanılırdı. O günler anestezi de olmadığından işlem acı içinde gerçekleşirdi. Önce diş kolay çekilsin diye dişin ortasında vida sokulur ve sonrasında çekme işlemi yapılırdı.

44 / 67

Eroin ve kokain öksürük şurubu

Yıllar yıllar önce henüz zararlı etkileri bilinmeyen ve bağımlılık yaptığından habersiz insanoğlu eroin ve kokaini birer ağrı kesici olarak kullanırdı.

45 / 67

Bir zamanlar protez

Antik Mısır çağına kadar uzanan protezler o günler oldukça çirkin bir görünüme sahipti ve sahibini utandıran cinstendi.

46 / 67

Bir zamanlar protez

Antik Mısır çağına kadar uzanan protezler o günler oldukça çirkin bir görünüme sahipti ve sahibini utandıran cinstendi.

47 / 67

Cerrahi bıçak/testere

Baş ağrısına karşı çare bulamayan tıp ortaçağ döneminde testere şeklindeki cerrah bıçağıyla çözüm arıyordu. Bu bıçakla hastanın kafatasına delik açılırdı.

48 / 67

Ether ile yapılan bir cerrahi operasyon... Yıl 1855...

49 / 67

Leonid Rogozov... 30 Nisan 1961 tarihinde ağrılarından kurtulmak için dünyada bir ilki gerçekleştirmiş ve apandisit ağrısını kendisini ameliyat ederek çözüp tarihe geçmiştir.

50 / 67

Yıllar yıllar önce ince bir bedene sahip olmak isteyen kadınlar o zamanın şartlarına göre korse giyer, ancak bazı modelleri kaburgaları fazlasıyla sıkıştırdığından ölümlere yol açardı.

51 / 67

Elektrikli cihaz ile nörolojik muayene sırasında çekilen bir fotoğraf...

52 / 67

Radyoloji teknisyeni hemşire... Yer Fransa... Yıl 1918...

53 / 67

Bu ameliyat bıçakları yıllar önce Çinliler tarafından kullanılıyordu.

54 / 67

1800'lü yıllarda doğumlarda kullanılan bir sandalye...

55 / 67

İtalya'da ebelerin eğitiminde kullanılıyordu bu doğum fantomu...

56 / 67

Amerikan iç savaşında kullanılan bir ilk yardım çantası... Yıl 1860...

57 / 67

1920 yılında kullanılan bir fizyoterapi cihazı...

58 / 67

Hastanelerde operasyonlarda kullanılan kemik testereleri...

59 / 67

On yıllar önce insanlar kan vermek istediğinde bu aparatlar kullanılıyordu.

60 / 67

Amerikanın ünlü ortopedistlerinden Lewis Sayre'in bir tedavi yöntemi... Skolyozu (omuganın S harfine benzer şekilde olması) olan hastayı tedavi ediyor.

61 / 67

18'inci yüzyılda kullanılan bu bıçak ile doktorlar anestezi uygulamaksızın dizin altından bacağı kesiyordu.

62 / 67

Fransız kurşun çıkarıcısı...

63 / 67

Bu tahta vida, solunum yetmezliği çeken hastaların ağzına konularak hastanın nefes alması sağlanırdı.

64 / 67

Vücuda giren okları çıkarmak için kullanılan bir aparat...

65 / 67

Bir sünnet bıçağı...

66 / 67

1800'lü yıllarda Yumurtalık ve rahim kanserlerinde tümörleri almak için kullanılıyordu. Zincir kanın akmasını engelliyordu.