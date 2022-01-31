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TREND
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:27

Mutfakta yaptığımız doğru bilinen yanlışlar

Mutfakta kullandığımız elektrikli aletler, kaplar vb. hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ancak bu alet edevatın bazılarını yanlış kullanıyor ya da maksimum verimi alacak şekilde kullanmıyoruz. İşte birkaç örnek…

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