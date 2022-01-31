Mutfakta yaptığımız doğru bilinen yanlışlar

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Saklama kabı

Özellikle ağzı kilitli saklama kapları hayatımızı kurtarıyor ancak bunların içindeki yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtırken şuna dikkat edin: Kare ya da dikdörtgen kapların köşeleri diğer yerlere göre daha fazla enerji çeker, bu da o noktalardaki yiyeceklerin fazla pişmesine neden olur. Yemeği daha dengeli ısıtmak için yuvarlak kap kullanın.

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Ekmek kızartma makinesi

Ekmeğin türü, kızartma makinesini kaç derece çalıştırmanız gerektiğini belirliyor. Beyaz ekmek, kısa sürede ısınıp kızarır ama çavdar gibi sert ekmekler için daha yüksek sıcaklığa ihtiyacınız var. Öte yandan taze ekmek ile bayat ekmeğin de kızarma sıcaklığı farklıdır. Bayat ekmek için daha düşük sıcaklık yeterlidir.

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Fırın ızgarası

Izgara yaparken fırının kapağını kapalı tuttuğunuzda içeride biriken ısı ve buhar pişirdiğiniz malzemenin çıtır çıtır olmasına engel olur. Kapağı açık bırakmalısınız.

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Mutfak robotu

Mutfak robotlarının bıçakları keskin, motorları zayıftır. Çorba ya da smoothie gibi pürüzsüz olmasını istediğiniz sıvılarda mutfak robotunu değil blender'ı kullanmalısınız. Mutfak robotu ceviz ya da sarımsak gibi sert malzemeler daha taneli bir kıvam için uygundur.

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Blender

Smoothie ya da milkshake yaparken blender'ınız birkaç saniye sonra duraklıyorsa sebebi malzemeleri koyma sıranız. Sıvılarla başlamalı, ardından küçük parçalı meyveleri sonra da büyük ve katı parçaları hazneye koymalısınız. Örneğin buz en son eklenmeli.

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Ayaklı mikser

Özellikle hamur işi yaparken hayat kurtaran bu mikserlerin çırpıcılarının yüksekliğini doğru ayarlamak çok önemli. Kasenin tabanıyla çırpıcı arasında üst üste konmuş iki kağıt parçasının kalınlığı kadar bir boşluk olmalı.

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Bıçaklar

Özellikle büyük bıçakları kullanırken, sapı avucunuzda tutmak yerine başparmağınızı ve işaret parmağınızı metal kısmın yanlarına yerleştirmelisiniz. Böylece kestiğiniz şey daha düzgün olacaktır.

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Bulaşık makinesi

Makinenizi tabaklardaki bulaşığın ne olduğuna bağlı olarak yerleştirmelisiniz. Makinenin orta kısmında su çok tazyiklidir ve patates ya da domates gibi karbonhidrat bazlı bulaşıklara uygundur. Kenarlarda ise deterjan yoğunluğu yüksektir. Buralara yumurta gibi protein bazlı bulaşıkları yerleştirmelisiniz.

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Streç film

Dikkat etmezseniz streç film katlanır ve yapışır ve düzgün bir kaplama için yeni bir parça koparmak zorunda kalırsınız. Bunu önlemek için streç film kutusuna iyi bakın, muhtemelen içeri bastırabileceğiniz bir parça göreceksiniz. Bu parça film rulosunu sabitler ve işinizi kolaylaştırır. Aynı şey alüminyum folyo için de geçerli.

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Ketçap şişeleri

Özellikle cam şişedeki ketçabı çıkarmak için şişenin dibine vurmak ve ortalığı batırmak yerine şişenin boğazının daraldığı noktaya vurursanız hem daha kolay hem de daha kontrollü bir akış sağlayabilirsiniz.

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Muz

Muzu soymaya sapından değil ucundan başlayın. Çünkü muz böyle daha kolay soyulur ve uç tarafı sapı kırmaya uğraşırken bastırıp durduğunuz için ezilmez.

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Kahve filtresi

Kullanıp atılan koni şeklindeki kahve filtreleri çoğu zaman makineye yerleştirdiğinizde kendi üstlerine katlanıp kapanırlar. Bunu önlemek için fitreyi ilk önce dibindeki ve yan tarafındaki dikiş yerleri üzerinden katlamak. Böylece düzleşen dibinin üzerinde oturabilir ve yan tarafı daha dayanıklı olduğundan hemen kapanmaz.

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Fırın çekmecesi

Fırınların alt tarafında bulunan çekmeceler kullanmadığınız tepsileri saklamak için uygun bir alan olmanın ötesinde bazı modellerde yemeği sıcak tutmak ya da servis öncesi tabakları ısıtmak için tasarlanmış bir alan. Bir dahakine fırınınız çalışırken bu çekmeceyi açıp içerinin sıcaklığını bir kontrol etmelisiniz.

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Buzdolabının sebzelik çekmecesi

Sebzelerinizin daha uzun ömürlü olması için buzdolabınızın sebzelik çekmecelerinde nem ayarını ihmal etmeyin. Çürüyen sebze ve meyveleri düşük, kuruyan sebze ve meyveleri ise yüksek nem ayarında saklayın.