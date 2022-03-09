Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

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Yumurta testi

Kahvaltı için en uygun yumurtayı arıyorsanız tazeliklerini suya koyarak anlayabilirsiniz. Taze yumurta dibe batarken, bayat yumurta suda yüzecektir.

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Yumurta Soyma Sorunsalı...

Haşlanmış yumurtaları daha rahat soymak için kaynayan suya bir kaşık kabartma tozu ekleyin. Yumurta KabuklarıYumurtaları kırdığınız kaseye yumurta kabuğu düşürmüşseniz çıkartmak için parmaklarınızı ıslatmanız yeterli.

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Su içmeyi güzel kılın...

Su içmeyi güzel kılın..Su içmek günlük yaşamda oldukça önemli. Çocuklarınızı su içmeye teşvik etmek ya da misafirlerinize güzel bir sunum hazırlamak istiyorsanız buz kalıplarınızı suyla doldurmadan önce küçük meyvelerle doldurun ve öyle dondurun.

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Muzlarınız sarı kalsın...

Muzların rengini kaybettiklerinden şikayetçiyseniz bu yönteme hayran kalacaksınız. Eğer saplarını streçlerseniz daha uzun süre dayandıklarını göreceksiniz.

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Muzlu Dondurma

Muzlu Dondurma..Birkaç muzu dilimleyip dondurucuda donmalarını bekledikten sonra blendırdan geçirin dondurmanız hazır. Bu pratik tarifi ister yalnız başına ister tatlılarınızın yanında kullanabilirsiniz.

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Çilek Temizleyicisi

Çilekleri saplarından ayırmak için bir pipete danışın.

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Hamburger Köftesi

Hamburger köftelerinizin yaparken şişmemelerini ve ekmek arasında düzgün görünmelerini istiyorsanız pişirmeden hemen önce ortalarına parmağınızla bastırmanız yeterli.

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Patateslerinizi tomurcuklanmadan uzak koruyun

Patateslerinizi bulundurduğunuz yere koyacağınız bir adet elma onların çimlenmesini sağlayan gaza engel olduğundan bunun önüne geçecektir.Elma DilimleriDilimlediğiniz elmaları o halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengileşecektir bu durumda hala yenilebilir olmalarına rağmen iştah kapatıcı bir görünüm oluşturduklarından çoğu zaman ziyan olurlar. Bu durumun önüne geçebilmek için bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.

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Bıçak Yerine Diş İpi

Keklerinizi, peynirlerinizi ve daha birçok şeyi daha düzgün ve dağılmadan kesmek için diş ipinden yardım alabilirsiniz.