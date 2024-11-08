Maskeli sihirbaz yine herkesi şaşırttı! Ölümcül gösterinin sırrını açıkladı

<p>Bu sefer sırrını verdiği gösteri diğerlerinden daha tehlikeliydi.</p><br><p>Maskeli Sihirbaz, diğer sihirbazları kızdırmaya devam ediyor</p><br><p>Yıllarca izleyicilerini şaşırtan sihirbazların sırlarını ifşa eden Maskeli Sihirbaz yine çok konuşulacak bir video yayınladı</p><br><p>Demirden yapılma sivri okların altına yatan sihirbaz, sihrini gösterdi ve okların içinden bir çizik bile almadan geçti.</p><br><p>Heyecan dolu bu tehlikeli gösterinin ardından sihirbaz sırrını açıkladı.</p><br><p>İşte tehlikeli görünen österinin ardındaki sır</p><br>