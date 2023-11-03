Maskeli sihirbaz yine herkesi şaşırttı! İzleyenlere korku dolu anlar yaşatan gösteri

Yıllarca izleyicilerini şaşırtan sihirbazların sırlarını ifşa eden Maskeli Sihirbaz yine çok konuşulacak bir video yayınladı
Genç kadını demirden yapılma sivri okların üzerine yatıran sihirbaz, sihrini gösterdi ve oklar bir anda kadının karnına saplandı.
Genç kadının üzerine yatırıldığı demirde de bir hile var. Demirin ucu içeri göçebilen bir sisteme sahip. Kadının elbisesinin içine giydiği bu özel kemer de demirin ucunun sabitlenmesine yardımcı oluyor.
Kemerin sırtı tam olarak içeri göçebilen demire yerleştiriliyor. Bu sayede kadın sabit bir şekilde durabiliyor.
Gösteriye bir de uzaktan kumanda yardımcı oluyor.Kumandayı kullanan kişi tam zamanında düğmeye basarak kadının üzerinde yattığı demirin içeri girmesini sağlıyor.