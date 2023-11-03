Maskeli sihirbaz yine herkesi şaşırttı! İzleyenlere korku dolu anlar yaşatan gösteri

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Bu sefer sırrını verdiği gösteri diğerlerinden daha tehlikeliydi.

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Maskeli Sihirbaz, diğer sihirbazları kızdırmaya devam ediyor

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Yıllarca izleyicilerini şaşırtan sihirbazların sırlarını ifşa eden Maskeli Sihirbaz yine çok konuşulacak bir video yayınladı

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Genç kadını demirden yapılma sivri okların üzerine yatıran sihirbaz, sihrini gösterdi ve oklar bir anda kadının karnına saplandı.

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Heyecan dolu bu tehlikeli gösterinin ardından sihirbaz sırrını açıkladı.

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Sivri demirler aslında bükülebilen yumuşak bir maddeden yapılmış.

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Genç kadının üzerine yatırıldığı demirde de bir hile var. Demirin ucu içeri göçebilen bir sisteme sahip. Kadının elbisesinin içine giydiği bu özel kemer de demirin ucunun sabitlenmesine yardımcı oluyor.

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Kemerin sırtı tam olarak içeri göçebilen demire yerleştiriliyor. Bu sayede kadın sabit bir şekilde durabiliyor.

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Gösteriye bir de uzaktan kumanda yardımcı oluyor.Kumandayı kullanan kişi tam zamanında düğmeye basarak kadının üzerinde yattığı demirin içeri girmesini sağlıyor.

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işte tüm sırların açıklandığı videodan kareler...

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