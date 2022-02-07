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TREND
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:50

Mark Zuckerberg, Metaverse fikrini Simpsonlar'dan mı çaldı? İşte The Simpsons kehanetleri

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı, hatta ABD'deki Kongre Binası işgalini bile bilen dizi, bu sefer de Metaverse tahminiyle gündemde. Dizinin yaratıcılarının Metaverse'e benzer dünyayı 11 yıl önce hayal ettğini düşünenler Mark Zuckerberg'i hırsızlıkla suçladı. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...

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