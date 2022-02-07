Mark Zuckerberg, Metaverse fikrini Simpsonlar'dan mı çaldı? İşte The Simpsons kehanetleri

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Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor.

Çizgi filmin izleyicileri, Metaverse'in önceden tahmin edildiğine ikna oldu. İnsanların sanal gerçeklik kulaklıkları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanan Metaverse, iddiaya göre 10 yıl önce Simpsonlar'da işlendi.

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Geçen yıl Mark Zuckerberg ve şimdi Meta olarak bilinen Facebook tarafından yürütülmeye başlanan Metaverse dünyası, 2011'de yayınlanan 23. sezon bölümü Holidays of Future Passed'de geçti. Bölümde Lisa Simpsons'ın 'ultra net' içine girdiği görülüyor. İnsanların, sanal gerçeklik dünyasına oldukça benzeyen sahnelerde, sürükleyici bir çevrimiçi dünyada etkileşime girdiği anlatılıyor.

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Bir sosyal medya kullanıcısının "Simpsonlar, 2011'de Metaverse'i tahmin etti" yazısıyla internette tartışmalar başladı, çoğunluk dizinin yaratıcılarının doğru tahminde bulunduğuna ikna oldu.

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Bir kullanıcı şu soruyu sordu:

"Simpsonlar Metaverse'i tahmin mi etti, yoksa Mark Zuckerberg bu fikri Simpsonlar'dan mı çaldı?"

Bu olay, dizinin gerçeğe ürkütücü şekilde yakın tahminlerde bulunduğu ilk durum değil, son olacağa da benzemiyor.

İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...

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Sir Richard Branson'ın uzay uçuşu

Simpsonlar, uzaya giden Virgin Galactic'in kurucusu milyarder Sir Richard Branson'ın uzay uçuşunu 2014'te tahmin ettiği iddiasıyla gündeme geldi.

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Uzaya çıkan Branson'ın görüntüsü, Simpsonlar'ın 2014 yılında yayınlanan 25'inci sezonunun 15. bölümü olan The War of Art'taki bir sahneyle benzerlik gösteriyor.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın Bart to the Future bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği fark ettiler.

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ABD Başkanlık seçimlerindeki kıyafetleri

Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpsons'ın 11. sezonunun 17. bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan 'Bart to the Future', Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

HARRIS DE BENZER BİR KOMBİN GİYDİ

Başkan Yardımcısı olarak yemin ederken Kamala Harris, Lisa'ya çok benzer bir mor tonunda bir ceket ve elbise kombinasyonu giydi ve hatta görünüşü tamamlamak için basit bir güçlü inci taktı.

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ABD'de Kongre Binası işgali

Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basması olayında, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile Simpsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

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Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Simpson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

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ABD'de "iç savaş 2021" etiketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim edeceği yemin töreni günü.

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Trump'ın başkan seçilmesi

Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesinin yanı sıra Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti.

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Beyrut patlaması

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu. Mark Zuckerberg, Metaverse fikriniSimpsonlar'dan mı çaldı? (The Simpsons kehanetleri) - 14

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Beyrut'ta büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülürken, benzer görüntüler yine Simpsonlar'ın da bir bölümünde yayınlanmıştı.

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Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor. Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak "Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi paylaşımları" yaptı.

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Kolomb heykelinin başının kesilmesi

Dizinin ilk sezonundaki The Telltale Head adlı bölümde Bart Simpson, çizgi dizinin kurgusal kasabası Springfield'ın kurucusu Jebediah Springfield'ın heykelinin başını kesiyor.

ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını

kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protesto hareketinde göstericiler,

Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Kolomb heykeline saldırmıştı. Jebediah Springfield'ın heykeli gibi, heykelin başı gece yarısı sökülmüştü. Kolomb, Amerikan yerlilerine karşı yürüttüğü kitlesel şiddet nedeniyle bugünlerde tartışmalı bir figür ve dolayısıyla ırkçılığa karşı öfkeden nasibini aldı.

Simpsonlar dizisi hayranları sosyal medyada hemen olaylar arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

İşte Simpsonlar'ın diğer kehanetleri...

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Tom Hanks

Hayranları, dizinin, Tom Hanks'in corona virüse yakalanacağını önceden tahmin ettiğine inanıyor. Dizinin 2007 yapımı TV filmi versiyonunda Tom Hanks bir reklam filmi sahnesinde görülüyor. Reklamda Büyük Kanyon sıkıcı olduğu için yerine konan yeni Büyük Kanyon tanıtılıyor. Hanks reklamda "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın" mesajı veriyor. Aktör ardından, "Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın" diyor.

Teori, diğer kehanetlere göre gerçek hayattan biraz uzak kalsa da dizinin sıkı hayranları Tom Hanks'li bölümü Simpsonlar'ın tahminleri listesine ekliyor.

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Kripto para

Daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerini önceden ele almasıyla ünlü Simpsonlar (The Simpsons) animasyonu dizisi, kripto para konusunda gelecek hakkında yorumda bulundu. Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain'in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: "Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!"

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Jim'in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: "Kripto para birimlerinden bahsederken 'Cryptocurrency' kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını... Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron'a [James] verilir." Bölümde yer alan sözlerle Simpsonlar'ın bir kez daha geleceği tahmin etmiş olabileceği düşünüldü.

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Corona virüs

Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüse yıllar önce yer verdiğini düşünüyor. Dizinin 1993'te yayınlanan bir bölümünde, Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

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Japonya'da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, "Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen" diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD'ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

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Dizinin hayranları, Çin'in Wuhan kenti yerine Japonya'dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar'ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde.

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Trump'ın başkan seçilmesi

The Simpsons bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar yıllar önce Simpsons'ın bir bölümünde Trump'ın başkanlığından söz ediliyor. Yeni başkan Lisa Simpson, "Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump'tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı" diyor ve kendisinden önce Trump'ın başkan olduğunu söylüyor. Bu bölüm, 2000 yılında yayınlanan Bart to Future bölümünden. (Bart'ın geleceğe dönüşü)

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Bu kehanete göre Trump'tan sonra Amerika'nın başkanı bir kadın olacak. Trump'ın zaten bir kadın adayla yarışıp başkan olduğunu düşünürsek, bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor.

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Super Bowl'da Lady Gaga

Serinin Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovunu beş yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı.

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Disney-Fox birleşmesi

Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in 20th Century Fox'u satın alması.

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Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı görülüyor.

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11 Eylül saldırıları

Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa'nın elindeki derginin kapağında 9 -11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11'i ikiz kulelerin oluşturması da 11 eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor.

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1993'teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.

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Akıllı telefon öngörüsü

Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons'ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logoya dikkat ettiniz mi?

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1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor. Apple'ın sıkı bir Simpsons fanı olduğunu söylersek yanılmış olmayız herhalde.

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Yeni Star Wars filmleri

Ayrıca, Star Wars'ın yeni filmlerinin çekileceğini de bilmişti.

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The Simpsons serisinde geçen ve önümüzdeki günlerde olması konuşulan diğer kehanetler...

Aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.

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Angelina Jolie ve Brad Pitt kötü bir boşanma sonrası stresten kilo alacaklar.

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Trump'tan sonra Amerika'nın başkanı bir kadın olacak.