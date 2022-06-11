Leylek'in Lepoar ile inanılmaz mücadelesi! İşte o anlar

Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.
Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.
Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.
Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.
Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya başladı. Ancak kızgın su aygırları, timsaha bu şansı tanımadı.
Timsahın bu son hatası, Çek fotoğrafçı Vaclav Silha tarafından görüntülendi. Olay Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan geçen Nil Nehri'nde yaşandı.
Su aygırları, yavrularının tehdit altında olduğunu düşündüğünde çok saldırganlaşıyor. Hantal görüntülerine rağmen, en 'asabi' hayvanlardan olan su aygırları, çenelerinin arasına aldıkları düşmanlarına birkaç tona varan basınç uygulayıp adeta kemiklerini öğütebiliyorlar.
Daha önce Uganda'daki Murchison Falls Ulusal Parkı'nın sakinlerinden olan 3 tonluk su aygırı yemek yerken kendisini rahatsız eden bakıcısını nefesini kesene kadar kovalamıştı.
Ölümcül timsahları bile etkisiz hale getirebilecek kadar büyük dişlere sahip olan su aygırının elinden zor kurtulan bakıcı, acemiliğini bu kez ucuz atlattı.
Firavun faresi ve yılanın inanılmaz mücadelesi fotoğrafçıların objektifine işte böyle yansıdı..
Fotoğrafçı Slater Moore Newport Beach sahilinde rastlanmadık bir görüntü yakalamayı başardı. Bir deniz aslanı yakaladığı köpekbalığını yakalayıp, yedi...
Her ne kadar köpekbalıklarının büyük olmaması bu saldırıyı normal gösterse de ilk kez böyle bir olay görüntülendi.
Vahşi doğada hayatta kalmak zor. Av ve avcı konumundaki canlılar arasındaki mücadelelerde zaman zaman insanoğlunu şaşırtan olaylar gerçekleşebiliyor...
Zebra sürüsünün arasına dalan aslan, yakaladığı avıyla uzun süre savaştıktan sonra beklenmedik bir olay gerçekleşti...
Kendisinden iki kat büyük zebrayı bir türlü devirmeyi başaramayan aslan, avının kendisini ısırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.