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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 15:23

Leylek'in Lepoar ile inanılmaz mücadelesi! İşte o anlar

Leopar'ın hedefine aldığı Leylek'in hayatta kalma mücadelesi objektiflere böyle yansıdı.

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