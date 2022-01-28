Lahiti açan öldü! Firavunun mezarında lanet mi var?

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Tutankamon, Mısır'da MÖ. 1332 ila 1323 yılları arasında hüküm süren firavun olarak biliniyor.

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Tutankamon'un babası Mısır'da tek tanrılı din Aten'i kuran IV. Amenotep'ti.

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IV. Amenotep yaşamını yitirdikten sonra oğlu Tutankamon üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı.

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Babası IV. Amenotep'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine Tutankamon çok tanrılı din inancını benimsedi.

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Mısır firavunu Tutankamon'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedildi.

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Mezar Krallar Vadisi'nde bulundu.

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Mezar 1972 yılında Londra'da sergilendi ve ardından ABD'ye gönderildi.

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Mezar daha sonra Mısır'daki Kahire Müzesi'ne taşındı.

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Tutankamon'un lahiti ile ilgili yayınlanan yeni bir belgeselde, lahiti açan 22 arkeoloğun birkaç yıl içinde gizemli şekilde öldüğünden bahsediliyor.

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Tomb of the Boy King adlı belgeselde arkeologların gizemli ölümünün bir tür lanet sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimallerini değerlendiriyor.

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Lahiti keşfeden Carter'ın lahitte bir delikten içeri baktığı ve 'Harika şeyler görüyorum' dediği bilgilere yer verildi.

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Lahite giren Carter yaklaşık 5 ay sonra 56 yaşında yaşamını yitirdi.

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Carter'ın yaşamını yitirdiği gün Mısır'ın başkenti Kahire'de elektrikler tamamen kesildi.

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Fakat tuhaf olaylar bununla sınırlı kalmadı.

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ABD'li milyoner George Jay Gould da lahiti ziyaret ettikten kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

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Lahiti ziyaret eden ilk isimlerden olan İngiliz asıllı Joel Wolfe de bir süre sonra komaya girdi ve öldü.

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Lahite giren ilk 22 kişinin tümü 1929 itibariyle yaşamını yitirdi.

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Lanet ihtimalinden bahsedilen belgeselde daha gerçekçi bir açıklamaya da yer veriliyor.

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Buna göre eski Mısırlılar zehirleme konusunda derin bilgilere sahipti ve bu sebeple lahite giren ilk kişiler zehirden etkilendi.

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1949 yılında bilim insanı Loius Bulgerini, lahitin zemininde uranyum maddesi olabileceği teorisini ortaya atmıştı.