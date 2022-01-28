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TREND
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 16:21

Lahiti açan öldü! Firavunun mezarında lanet mi var?

Mısır Firavunu Tutankamon'un lahitini açan kişilerin kısa sürede ölmesi lanet tartışması yarattı.

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