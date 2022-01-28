Lahiti açan öldü! Firavunun mezarında lanet mi var?

IV. Amenotep yaşamını yitirdikten sonra oğlu Tutankamon üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı.
Babası IV. Amenotep'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine Tutankamon çok tanrılı din inancını benimsedi.
Tutankamon'un lahiti ile ilgili yayınlanan yeni bir belgeselde, lahiti açan 22 arkeoloğun birkaç yıl içinde gizemli şekilde öldüğünden bahsediliyor.
Tomb of the Boy King adlı belgeselde arkeologların gizemli ölümünün bir tür lanet sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimallerini değerlendiriyor.
Lahiti keşfeden Carter'ın lahitte bir delikten içeri baktığı ve 'Harika şeyler görüyorum' dediği bilgilere yer verildi.
Lahiti ziyaret eden ilk isimlerden olan İngiliz asıllı Joel Wolfe de bir süre sonra komaya girdi ve öldü.
Buna göre eski Mısırlılar zehirleme konusunda derin bilgilere sahipti ve bu sebeple lahite giren ilk kişiler zehirden etkilendi.
1949 yılında bilim insanı Loius Bulgerini, lahitin zemininde uranyum maddesi olabileceği teorisini ortaya atmıştı.