  • $27,064
  • 29,5792
  • 1656.86
  • 7627.44

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:39

Kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin ayakları görünür hale geldi

Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.