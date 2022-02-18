Koli bandı ve çamurdan Bugatti yaptılar! Dünya onları konuşuyor

1 / 32

Vietnam'da bir YouTube ekibi, kil çamuru gibi doğal malzemeler kullanarak bir yıl içerisinde Bugatti Cherion model arabanın aynısını yaptı.

2 / 32

Dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Bugatti Chiron, Vietnamlı YouTuber'lar tarafından yeniden üretildi. NHET TV isimli bir YouTube kanalı, koli bandı ve doğal malzemelerle arabanın aynısını yeniden üretti.

3 / 32

Hazırlanan kil karışım, önceden yerleştirilmiş çelik çerçevenin üzerine sürülerek ünlü aracın kopyası üretildi. Daha sonra boyanan araç, Toyota motoru yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hale geldi.

4 / 32

Gençler araba üretiminin her anını kayda alarak YouTube'da paylaştı. O anlar milyonlarca kez izlenirken, dünya gündemine damga vurdular.

5 / 32



6 / 32



7 / 32



8 / 32



9 / 32



10 / 32



11 / 32



12 / 32



13 / 32



14 / 32



15 / 32



16 / 32



17 / 32



18 / 32



19 / 32



20 / 32



21 / 32



22 / 32



23 / 32



24 / 32



25 / 32



26 / 32



27 / 32



28 / 32



29 / 32



30 / 32



31 / 32

