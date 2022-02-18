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TREND
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:34

Koli bandı ve çamurdan Bugatti yaptılar! Dünya onları konuşuyor

Vietnam'da yaşayan ve sosyal paylaşım sitesi YouTube için içerik üreten gençler yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirirken dünya gündemine bomba gibi düştüler. Gençler hayallerini süsleyen Bugatti'yi yapmak için kolları sıvarken, başvurdukları yöntem yok artık dedirtti. Sosyal medyayı sallayan gençler arabayı yaptıktan sonra trafiğe çıkarak görenleri hayran bıraktı.

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