Koli bandı ve çamurdan Bugatti yaptılar! Dünya onları konuşuyor

Vietnam'da bir YouTube ekibi, kil çamuru gibi doğal malzemeler kullanarak bir yıl içerisinde Bugatti Cherion model arabanın aynısını yaptı.
Dünyanın en pahalı arabalarından biri olan Bugatti Chiron, Vietnamlı YouTuber'lar tarafından yeniden üretildi. NHET TV isimli bir YouTube kanalı, koli bandı ve doğal malzemelerle arabanın aynısını yeniden üretti.
Hazırlanan kil karışım, önceden yerleştirilmiş çelik çerçevenin üzerine sürülerek ünlü aracın kopyası üretildi. Daha sonra boyanan araç, Toyota motoru yerleştirildikten sonra kullanıma hazır hale geldi.
Gençler araba üretiminin her anını kayda alarak YouTube'da paylaştı. O anlar milyonlarca kez izlenirken, dünya gündemine damga vurdular.