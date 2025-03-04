Klavyenin son hali herkesi şaşırttı! Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün
Günümüzde elektronik cihazlar bozulduğunda veya eskidiğinde çoğu insan onları çöpe atmayı tercih ediyor. Ancak, 1995 model eski bir klavyeyi temizleyip yepyeni hale getiren bir adam, bu alışkanlığınızı değiştirmenize neden olabilir! Çöpte bulduğu yıllanmış klavyeyi detaylı bir restorasyon sürecinden geçirerek ilk günkü gibi yapan bu kişi, tamir ve geri dönüşüm konularında ilham kaynağı oluyor. İşte adım adım klavye temizleme ve restorasyon süreci…