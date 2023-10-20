Kızı ellerinden kelepçeleyip başına onlarca bıçak sapladı! Bakın insanları nasıl kandırıyorlar

Bir kutunun içine insanları yada bu videodaki gibi sadece kafalarını yada kollarını bir kutunun içinden kılıçtan geçiren sihirbazlar bakın bu numarayı kimseye zarar vermeden nasıl yapabiliyorlar
İşte ilk bakışta kimsenin fark edemediği ve izleyenlerin yüreklerini ağzına getiren gösteri
Bakın bu gösterinin arkasındaki sır ne?
İlk aldatmaca kızın kafasını soktuğu kutu le başlıyor
İlk bakışta normal gözüken bu kutunun hem boyutları hem de içindeki mekanizmalar bu numaranın kilit noktaları
İşte önden ufak gözüken kutunun derinliği
Sadece kutunun derinliği değil içindeki aynalı mekanizmada kutunun boyutu kadar önem taşıyor
Bakın sihirbaz kızın ellerini kelepçelerken yandaki asistan bakın ne yapıyor