Kızı ellerinden kelepçeleyip başına onlarca bıçak sapladı! Bakın insanları nasıl kandırıyorlar

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Bir kutunun içine insanları yada bu videodaki gibi sadece kafalarını yada kollarını bir kutunun içinden kılıçtan geçiren sihirbazlar bakın bu numarayı kimseye zarar vermeden nasıl yapabiliyorlar

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İşte ilk bakışta kimsenin fark edemediği ve izleyenlerin yüreklerini ağzına getiren gösteri

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Bakın bu gösterinin arkasındaki sır ne?

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İlk aldatmaca kızın kafasını soktuğu kutu le başlıyor

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İlk bakışta normal gözüken bu kutunun hem boyutları hem de içindeki mekanizmalar bu numaranın kilit noktaları

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İşte önden ufak gözüken kutunun derinliği

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Sadece kutunun derinliği değil içindeki aynalı mekanizmada kutunun boyutu kadar önem taşıyor

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Bakın sihirbaz kızın ellerini kelepçelerken yandaki asistan bakın ne yapıyor

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