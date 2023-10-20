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TREND
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 10:15

Kızı ellerinden kelepçeleyip başına onlarca bıçak sapladı! Bakın insanları nasıl kandırıyorlar

Youtube'ta sihirbazların sırlarını ortaya döken Maskeli Sihirbaz(Masked Magician) adını kullanan adamın çektiği video yine büyük ilgi çekti.

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