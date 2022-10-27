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TREND
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:58

Kiraladığı evde buldu! Gizli bölmenin kapağını açınca...

İrlandalı Daniel Carley ismindeki bu genç, İngiltere'de yeni bir daireye taşınmaya karar verdi.

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