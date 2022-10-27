Kiraladığı evde buldu! Gizli bölmenin kapağını açınca...

Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu.
Yeni dairesine uyum sağlıyordu.
Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı. Eski bir daireye yerleştiğini öğreniyordu.
Yatak odasından çok ranzayı andıran bir yerde uyuyordu.
Fonksiyonel bir duş kabini vardı.
Tam o sırada duş kabinini incelerken girişte bulunan kapağı keşfetti.
Kira kontratında böyle bir detay yoktu.
Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü.
Fakat depoyu incelediğinde...
Aşağı inen bir merdiven olduğunu fark etti.
Karşısına bir zindan çıktı!
İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye dönmüştü.
Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu.
Koridorun sağında, komşusunun odasının altına doğru tünelin uzadığını keşfettiler.
Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.
İlerlediklerinde kapıyı andıran bir delik daha gördüler.
Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı.
Bodrum alanı güzel ve genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi.
Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı.