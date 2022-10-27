Kiraladığı evde buldu! Gizli bölmenin kapağını açınca...

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Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu.

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Yeni dairesine uyum sağlıyordu.

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Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı. Eski bir daireye yerleştiğini öğreniyordu.

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Yatak odasından çok ranzayı andıran bir yerde uyuyordu.



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Fonksiyonel bir duş kabini vardı.

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Tam o sırada duş kabinini incelerken girişte bulunan kapağı keşfetti.

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Kira kontratında böyle bir detay yoktu.

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Açmaya karar verdi.

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Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü.

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Fakat depoyu incelediğinde...

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Aşağı inen bir merdiven olduğunu fark etti.

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Karşısına bir zindan çıktı!

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İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye dönmüştü.

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Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu.

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Koridorun sağında, komşusunun odasının altına doğru tünelin uzadığını keşfettiler.

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Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.

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İlerlediklerinde kapıyı andıran bir delik daha gördüler.

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Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı.

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Bodrum alanı güzel ve genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi.

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Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı.

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