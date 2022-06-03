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TREND
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2022 Cuma 10:31

Kira ödememek için öyle bir şey yaptı ki! Herkes onu konuşuyor

Ev kirası ödemekten bıkan genç çift öyle bir yola başvurdular ki görenler hayran kaldı. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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