Kavrulmuş sarımsak her derde deva! Faydaları saymakla bitmez

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1 SAAT SONRA : MİDENİZ SARIMSAKLARI SİNDİRMEYE BAŞLIYOR Kavrulmuş sarımsakları yediğinizde 1 saat içinde vücudunuz önce sindirime odaklanır elbette ve yediğiniz 6 diş sarımsağı mideniz bir güzel sindirmeye başlar. Bu da sarımsakların, vücut için besleyici bir hale gelmesi demektir.

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6 DİŞ SARIMSAK YERSENİZ Vücudunuz, sarımsağın salgıladığı antioksidanları algılamaya ve serbest radikallerle mücadeleye başlıyor. 6 diş kavrulmuş sarımsak yerseniz, 2 ila 4 saat içinde vücudunuz sarımsağın içindeki faydalı maddelerden istifade etmeye başlar.

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Özellikle, sarımsağın antioksidan özelliği kendini hızlı bir şekilde belli eder ve bu sayede vücudunuz, birçok hastalığın oluşmasına neden olan serbest radikallerle savaşmaya başlar.

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Üstelik sarımsak öyle güçlü bir antioksidandır ki yenmesinin üzerinden henüz 2 ile 4 saat geçmişken kanserli hücrelere bile meydan okumaktan çekinmez, mücadelesine hızla başlar.

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YAĞ YAKIMINA BAŞLIYOR 4 ile 6 saat arası: Sarımsağın faydalarını algılayan vücut, dengelenmesi gereken seviyeleri düzenlemeye ve yağ yakımına başlıyor. İlk 4 saat içinde iyice sindirilen ve antioksidan etkisini devreye sokan sarımsak, vücuttaki 4-6 saat arasındaki sürede de boş durmuyor ve deyim yerindeyse alıyor sazı eline.

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Vücut, sarımsağın faydalı yanlarını iyice algılıyor. Bu sayede tansiyon ve kolesterol gibi vücutta dengede olması gereken tüm seviyeler düzenlenmeye, vücuttaki fazla su dışarı atılmaya başlıyor.

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Bu ilk 6 saat içinde depolanan vücut yağının yakılmaya başlaması da sarımsağın en sevdiğimiz özelliklerinden oluyor.

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6 ile 7 saat arası: Sarımsağın antibakteriyel özelliği gün yüzüne çıkıyor ve vücuttaki bakterilerle savaşmaya başlıyor

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YORGUNLUK HİSSİNİ YOK OLMASINI SAĞLIYOR 7 ila 24 saat arası: Sarımsağın vücutta gösterdiği ilk ve hızlı etkiler tamamlandıktan sonra, yani 10. saatin ardından sarımsak daha büyük etkileriyle boy gösteriyor.

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Şöyle ki: Damarlar temizleniyor ve vücut, kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı daha korunaklı hale geliyor.Kan basıncı ve buna bağlı olarak da tansiyon dengeleniyor. Vücudun kolesterol dengesi düzenleniyor.



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Vücuda giren ağır metaller vücuttan uzaklaştırılıyor. Yorgunluk hissinin yok olmasını sağlıyor.



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Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirerek bağışıklık sistemini daha dayanıklı hale getiriyor.



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Kemiklerin güçlenmesine destek oluyor. Sağlıklı hücrelerin ömrünü uzatıyor.

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BİR KABIN İÇİNE ALIN VE FIRINA VERİN Günde 6 diş kavrulmuş sarımsak yiyin, çünkü çok faydalı Bir bütün sarımsağı alın ve keskin bir bıçak yardımıyla baş kısmını güzelce kesin.

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Sonra yine bütün halinde bir kabın içine alın ve doğru fırına verin.

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Üzeri renk alıp içi yumuşamaya başlayıncaya kadar pişirin ve işte bu kadar.

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Sarımsağınız bütün halinde piştikten sonra soğumasını bekleyin ve ardından 6 diş sarımsağı ayırıp afiyetle yiyin.

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TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETİN Önemli bir not: 24 saat içinde vücudunuzda tüm bu etkilerin meydana gelmesini istiyorsanız gün boyunca yiyeceğiniz her şeye dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın.