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TREND
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:19

Kavrulmuş sarımsak her derde deva! Faydaları saymakla bitmez

İçindeki birçok faydalı vitamin, mineral ve daha nice nefis madde sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesinden tutun da hastalıkları hızla iyileştirmesine, saç sağlığını desteklemesinden diyetlerin en olmazsa olmaz isimleri arasında bulunmasına, sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor, malumunuz. Öyle ki kadınları etkilemenin yolunun bile günde 2 diş sarımsak yemekten geçtiğini söyleyen araştırmalar bile çıkıyor.

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