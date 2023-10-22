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TREND
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 09:45

Kars'ta Sonbahar'da renk cümbüşü yaşanıyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta Sonbahar'da renk cümbüşü yaşanıyor

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