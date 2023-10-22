Kars'ta Sonbahar'da renk cümbüşü yaşanıyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

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Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kars, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.