Karganın müthiş zekası! Karmaşık bulmacayı kısa sürede çözdü

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Kargalar üzerine araştırma yapan Dr. Alex Taylor, bu hayvanların zekalarını bir bulmaca üzerinde gösterdi.

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Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın başını çeken Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.

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Dr. Taylor karganın deneyde kullanılan nesneleri daha önce gördüğünü ancak onlarla bu düzende ilk defa karşılaştığını vurguladı.

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Taylor, "Karga ve papağanların ipin ucundaki yemeği kendilerine çekerek veya bir nesne kullanarak elde ederken plan yapmadığını gördük.

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Yaptığımız yeni araştırma, kuşların eylemlerini kafalarında kurduklarını değil, eylemlerine tepki göstererek devam ettiklerini ortaya koydu" dedi.

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Taylor, Kaledonya kargası üzerinde yaptıkları araştırma hakkında, "Yemeği elde etme yöntemleri sandığımızdan daha farklı bir istihbarat çalışmasına dayanıyor.

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Kargalar, dünyayı modellemek için üstün algı yeteneklerini kullanmak yerine, sahip oldukları sinir ağı, gerçekleştirdikleri eylemlere en doğru şekilde tepki veriyor. Bu sayede diğer kuş türlerinin çözemediği problemlerin üstesinden geliyorlar" dedi.

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Bulmacada karga kutuların içinden aldığı ağırlıkları beyaz bir kutuda topluyor. Kutu belirli bir ağırlığa ulaşınca kapağı açılıyor ve karga içindeki uzun çubuğu alıyor.

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Aynı yöntemi tek tek deniyor ve kutulardaki tüm ağırlıkları topluyor.

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