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TREND
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 12:42

Karganın müthiş zekası! Karmaşık bulmacayı kısa sürede çözdü

Karganın müthiş zekası! Masallarda aptal ve kendini beğenmiş olarak anlatılan karganın hayvanlar aleminin en parlak zekalarından birine sahip olduğu ortaya çıktı. Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.

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