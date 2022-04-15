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TREND
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 15:12

Kağıt koyup para çıkan makinenin sırrı bakın neymiş? Böyle ifşa etti

Zaman zaman haberlere de konu olan 'para basma makinesi' dolandırıcıların sırrını Youtube kullanıcı böyle ifşa etti.

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