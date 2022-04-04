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TREND
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 09:27

Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı! 20 yıl boyunca onunla yaşadı

20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

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