İşte tarihin en garip ölümü! Gerçek olduğuna kimse inanmıyor ama...

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Meteor çarpması sonucu öldü

Hindistan'da yaşayan bir adam tarihte ilk defa gerçekleşen bir olayın kurbanı oldu. Dailymail'in haberine göre 40 yaşındaki otobüs şöförü, aracından inip su içtiği esnada bir meteorun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen adamın ailesine devlet tarafından 1000 pound tazminat ödendi.

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Fil Bakıcısı

Bir fil bakıcısı filin temizliği ile ilgilenirken filin dışkısı altında kalıp can verdi.

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Suya düşen Ay'ın görüntüsüyle kucaklaşarak ölüm

Çinli şair Li Po'nun Çin literatür tarihinde iki büyük şiiri vardır. Fakat Li Po hep sarhoş olarak dolaşırdı. Bir akşam Yangtze nehrinde botu ile giderken suya yansıyan Ay'la kucaklaşmak istedi ve teknesinden düştü. Po, boğularak öldü...

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Sakallının ölümü

Avusturyalı Hans Steininger Dünyanın en uzun sakallarına sahip insanı olarak meşhur olmuştu. (1.4 metre) Fakat onu meşhur yapan bu sakalları aynı zamanda ölümünede sebep oldu. 1567 de bir gün Hans'ın kasabasında büyük bir yangın çıktı. Hans sakalını toplamayı unuttuğu için sakallarının alev almasıyla dengesini kaybetti. Önce düşüp burnunu kırdı sonrada yaşamını kaybetti.

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Tatlıdan öldü

İsveç Kralı Adolf Frederick yemeği çok severdi ve bu yüzdende öldü. 1771 de 61 yaşında bir sofrada etler, ıstakozlar, çorbalar, tütsülenmiş etler, şampanya ve en sevdiği tatlıdan 14 tane yedikten sonra ölmüştü.

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Ayakparmağı yüzünden öldü

Meşhur viski tadımcısı Jack Daniel 1911 de bir sabah işyerine erken geldi. Kasasını açmak istedi fakat şifreyi hatırlayamadı. Kızgınlıkla kasaya tekme attı ve ayakbaşparmağı yaralandı. Buradan kaptığı enfeksiyonla da öldü...

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Zehirlendi, vuruldu, boğuldu, sopalandı yine de ölmedi

Rus mistik Grigori Rasputin (1869-1916) da ilk olarak on kişi tarafından zehirlendi, fakat ölmedi. Daha sonra tabancayla vuruldu, ölmedi arkasından üç defa daha vuruldu yine ölmedi, inanılmaz dövüldü ve boğulmak istendi ama hiçbirisinde ölmedi. Rasputin en sonunda bir kasabada huzur içinde yaşadı ve eceliyle öldü.

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Şişe kapağı ile ölüm

Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams 1983 de otel odasında şişe kapağıyla boğulmuş olarak bulundu. Bulunduğunda çok sarhoştu.

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Gösteri Güreşçisinin ölümü

İngiliz 'king Kong' lakaplı güreşçi Kirk 1987 de final maçında 'Belly-Splash' yaparken yani zıplayıp rakibinin üstüne düşme hareketini denerken kalp krizi geçirdi. Maçtan önce Kirk arkadaşına bir gün öleceğini ve bu ölümün ringde olmasını umut ettiğini söylemişti. New York Times gazetesinde yazılan bir yazıda anlatıldığı şekliyle 1927 de çok hızlı bir otomobille giderken güçlü bir ipekten yapılan eşarbı rüzgar yüzünden direksiyona dolaştı. Korkunç bir güçle bogazını sıkan eşarbını viyolenselcisi ve kuoförü çıkartmaya çalışsalarda başarılı olamadılar. Araba durduktan sonra hemen ilk yardım yapılmasına rağmen bayan Duncan'ı kurtaramadılar.

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Kaktüs'le gelen ölüm

1982 de 27 yaşındaki David Grundman Kaktüs reklamları için çöl bitkilerine tabancasıyla atışlar yapıyordu. Fakat bir atışı sırasında kaktüsten fırlayan bir parça ona çarparak ölümüne sebep oldu. Günümüzde bir bitki yüzünden ölen tek kişi olarak biliniyor.

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Bir portakal kabuğu yüzünden...

Bobby Leach ölümden korkmayan bir adamdı. 1911 yılında Niagara şelalesinden bir fıçının içinde geçen 2. kişi olma ünvanını alan Bobby Leach, ölüme meydan okuyan gösterileri ile tanınıyordu. Fakat bukadar cesur olmasına karşın ölümü çok ironik oldu. Bir gün Leach, Yeni Zellanda'da yürürken bir portakal kabuğuna basarak kaydı ve ayağını kırdı. Daha sonra ayağı kesilse de, doktorlar Leach'i kurtaramadı...



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Tuvalette ölüm

Tuvalette ölüme birçok örnek verebiliriz. Ancak Elvis Presley (1935 - 1977) bunların en meşhuru. Rock'n Roll kralı Graceland da bir pansiyonda tuvalette oturur vaziyette ölü bulundu. Doktorların söylediğine göre kalp krizi geçirmişti .Öldüğünde çok şişmandı ve çok fazla uyuşturucu kullanıyordu...

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Deodorantla gelen ölüm

1998 yılında kullandığı aşırı miktardaki deodorant yüzünden kalp krizi geçiren 16 yaşındaki genç çocuk öldü. BBC'de yer alan habere göre, 1971 yılından beri 130 kişi aşırı dozda deodorant gazını içine çekerek intihar girişiminde bulundu. Ama bu talihsiz çocuğun durumu tamamen kazaydı. Kişisel hijyenine oldukça düşkün olan bu kurban günde iki kez tüm vücuduna deodorant sıkıyordu. Abartılı bir şekilde deodorant sıkan çocuğun, bulunduğu yerde fazla temiz hava girişi olmadığı için öldüğü düşünülüyor.

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İğne Kurbanları

Her yıl 33 bin kişi, yanlış iğne nedeniyle ölüyor. Özellikle Afrika'da, bu tarz ölümler artık normal sayılıyor.

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TV Kurbanı

1975'de İngiliz bir çift televizyonda en sevdikleri programı izlerken erkek yarım saat süren bir gülme krizi sonucu kalp krizi geçirerek öldü. Eşi, cenazeden sonra programın yapımcılarına bir mektup yazarak, kocasını hayatının son dakikalarında bu kadar mutlu ettikleri için teşekkür etti...

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Tekrarlanan ölüm

1991 de 57 yaşındaki Taylandlı kadın Yooket Paen çiftliğinde yürüken bir inek pisliğine basıp düştü.Düşerken tellere tutunmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu öldü. Kısa bir süre sonra kardeşi 52 yaşındaki Yooket Pan komşusunu olay yerine göstermek için götürdü.Fakat ne şanssızlıktır ki oda aynı yerde inek pisliğine basıp aynı şekilde elektrik çarpması sonucu öldü...

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Sahnede şaka yaparken ölüm

Dick Shawn (1924-1987) bir komedyendi.Sahnede bir showu sırasında geçirdiği kalp krizi sonunda öldü. Dick Shawn politikacılar ve onların seçim kampanyaları ile dalga geçen komedi programları yapıyordu.Bir gösteri sırasında şakalarını yaparken kalp krizi geçirip sahnede bayıldı.Eve götürülen komedyen öldü...

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Çöp evde gelen ölüm

Langley ve Homer Collyer, yirmili yaşlarındayken New Yorka taşındılar. Zengin bir ailenin iki çocuğu olan kardeşler etraftaki çöpleri evlerinde biriktirmeye başladı. Buldukları herşeyi evlerine getiren iki gencin oturduğu apartmanda tam 180 ton çöp bulunduğu tahmin ediliyor. Avizeler, kırık bebekler, arabalar ve çatlak saatler topladıkları eşyalar arasında. 1930'lu yıllarda kör olan Homer, on yıl sonra da romatizma yüzünden yatalak oldu. İşin ilginç tarafı, evde yabancıları uzak tutmak için bubi tuzakları vardı ve Langley bu tuzaklardan birine takılarak, çöp yığının altında kaldı. Kardeşine yardım edemeyen Homer ise açlıktan öldü...

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Melas öldürdü

Bu tuhaf olayda sadece tek bir kişi değil, tam 21 kişi öldü. 1919 yılının ocak ayında, 2.5 milyon galon melas taşıyan büyük tank, North End şehri yakınlarında patladı.Melas, şeker fabrikalarında şeker pancarı ve şeker kamışı üretiminde fabrikasyona geri alınamayan son şuruptur. Alkol, maya ve yem sanayisinde temel hammadde olarak bu madde yapışkan ve pekmez rengindedir. Kimse patlamaya neyin sebep olduğundan emin değildi. Ama biliyoruz ki bu patlama ile etrafa saçılan yapışkan madde, insanları devirip içine çekerek kalın ve kahverengi bir sıvı içerisinde boğulmalarına neden oldu. Geride kalan pisliği temizlemek ise tam bir ay sürdü. Şanssız şehir sakinleri, hala bazı sıcak yaz günlerinde melas kokusunu aldıklarını belirtiyor.

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Boyacılık

En fazla ölümlerin yaşandığı iş kollarından biri de boyacılık sektörü. Dünya üzerinde her yıl bin 100 kişi, boya merdiveninden düşerek ölüyor.

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Otomobil Tamirciliği

Dünyanın en zor mesleklerinden biri de kuşkusuz otomobil tamirciliğidir. Her yıl, bu iş sektöründe 900 kişi hayatını kaybediyor.

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Anten Kurbanları

Her yıl, çatıya çıkıp anteni değiştirenlerden bin 800 kişi can veriyor. Çatıdan düşen ama ölmeyenlerin sayısı da 2 bin civarında.

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Hırsızın Ölümü

1983'de mağazada hırsızlık yaparken yakalanan San Diegolu bir kadın polislere eğer onu bırakmazlarsa morarana kadar nefesini tutacağını söyledi. Polisler kadını bırakmadılar, o da gerçekten ölünceye kadar nefesini tuttu.

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Böylesi de Olmaz Ki...

Sibirya'nın köylerinden birinde cenaze mezarlığa götürülüyormuş. Mısır tarlasının ortasında, tabut köylülerin ellerinden düşüvermiş. Tabutun içindeki ceset düşüp dereye yuvarlanmış. Akıntı, cesedi dinamitle avlanan balıkçıların yanına sürüklemiş. Balıkçılar "Acaba adamı dinamitle biz mi öldürdük?" diye endişeye kapılarak, cesedi askeri kışlanın tellerine bırakmışlar. Nöbetçi er, bölgeye birinin yaklaştığını düşünerek cesedi yaylım ateşine tutmuş. Hemen ambulans çağrılmış. Delik deşik olan ceset, hastaneye kaldırılmış. Operasyon 6 saat sürmüş. Ameliyattan çıkan doktor, alnından akan terleri silmiş ve "Çok zor oldu ama galiba yaşayacak" demiş...

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Hastanede Gizemli Olaylar

Güney Afrika'nın Cape Town Şehri'ndeki bir hastanede gizemli olaylar oluyordu. Üstelik ölümlerin hepsi, cuma günleri 311 numaralı yoğun bakım odasında gerçekleşiyordu. Hemşireler ve doktorlar buna bir çözüm bulamayınca, devreye polis girdi. Araştırmalar sonuç vermedi. Sır ölümlere uzun süre açıklama getirilemedi. Uzmanlar, odanın havasını bakteriyolojik olarak kontrol ettiler. Sonuç sıfırdı. Bu arada ölümler devam etti. Sonunda oda sürekli olarak gözetim altına alındı ve neden ortaya çıktı. Cuma sabahları saat 06.00'da odaları temizleyen görevli, hastanın başındaki solunum cihazının fişini çekerek elektrik süpürgesinin fişini takıyordu.

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İntihara Kalkışmak

Romollo Ribaldo işsizdi. Pisa kentinde oturan 42 yasindaki bu Italyan birgün, tabanca ile intihar etmeye hazirlandi. Esi onu engellemek icin dil döktü.. Sonunda Romolo aglamaya basladi ve intihardan vazgeçip silahini yere firlatti. Ates alan tabancadan çikan mermi esine isabet etti ve esi öldü...

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Koladaki çivi...

New Hempshere eyaletinde on yaşındaki bir çocuk, kolasını çiviyle açmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Kolanın içindeki gaz basıncıyla fırlayan çivi, çocuğun boğazına saplandı ve çocuk yaşamını yitirdi.

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Öleceği varmış

ABD'de bir genç, girdiği bunalım sonucu 21 Mart 1994 tarihinde, bir gökdelenin onuncu katından atlayarak yaşamına son verme girişiminde bulundu. Aynı binanın dokuzuncu katında, gencin, birbiriyle sürekli kavga eden anne ve babası oturuyordu. sekizinci katta ise, gökdelen güvenlik örgütünce kurulu çelik bir koruyucu ağ vardı. Gencin intihara kalkıştığı sırada, dokuzuncu katta anne ve babası yine kavga ediyordu. Eşine iyice sinirlenen baba, elindeki av tüfeğinin tetiğine bastı. Anne kendini yere atarak yaşamını kurtardı, ancak tüfekten saçmalar, o sırada dokuzuncu katın hizasından düşmekte olan gencin başına isabet etti...

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Sokağa tükürmeyin

ABD'nin Alabama eyaletinde 25 yaşındaki bir asker, tükürme alışkanlığının kurbanı oldu. Pencerenin kenarına oturarak, tükürüğünü büyük bir tencere biçimindeki sokak lambasına isabet ettirmeye çalışan asker, dengesini kaybedip 11'inci kattan düştü...

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Kitaplık yüzünden ölüm

Mariesa Weber iki hafta ailesinden haber alamadı.Onları yatak odasında kitaplığın altında ölü buldu...

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Koyun yüzünden ölüm

1999 da 67 yaşındaki Betty Stobbs İngilterede motorunun arkasına bir koyun aldı.Fakat koyun çok açtı. Sahibin arkasında karnını doyurmak isterken dengeleri bozuldu ve 100 metreden düşerek öldüler...

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Büyük şemsiye yüzünden ölüm

1991 yılında artist Christo ve Jeanne-Claude bir instalasyonlarında binlerce büyük şemsiye kullandılar. Bu şemsiyeler sarı ve mavi renklerdeydi.Bu büyük şemsiyeler 6 metre yükseklğinde ve 8.7 metre genişliğindeydi.İki ay hazırlıktan sonra instalasyon sergilenmeye başlandı.Sergiyi gezen yaşlı bayan ,çıkan bir rüzgar yüzünden üstüne düşen şemsiyenin altında kalarak öldü...

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Cankurtaranın canından oldu

1983 de Cankurtaranlar partisi kutlamalarında sezonun ilk boğulması yaşanmış.Parti sona erdiğinde 31 yaşındaki Jerome Moody rekreasyon bölümünün havuzunda ölü bulundu.Acıdırki cankurtaranlar cankurtaranı kurtaramadılar...

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Timsah avcısının ölümü

2006 da Avustralyalı vahşiyaşam uzmanı ve TV programcısı Steve "Timsah avcısı" Irwin kalbine saplanan bir vatoz balığı iğnesi sonucu öldü...

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Timsah avcısının ölümü

2006 da Avustralyalı vahşiyaşam uzmanı ve TV programcısı Steve "Timsah avcısı" Irwin kalbine saplanan bir vatoz balığı iğnesi sonucu öldü...

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Mayınla futbol

Kamboçya'da iki asker, patlamamış mayınla futbol oynamaya kalkınca yaşamlarını kaybettiler. Olayı ilginç kılan bir başka nokta, parçalanarak can veren iki askerin, Kamboçya ordusunun en iyi mayın uzmanları olmalarıydı...

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Robotla gelen ölüm

Robert Williams bir robot tarafından öldürülen ilk kişidir.1979 da Williams Ford Motor da depoda malzeme katlarına tırmanırken birden bire robotun çalışmasıyla hızlıca kafasına çarpması sonucu öldü. İkinci ölüm 1981 de Kawasaki de gerçekleşti Kenji Urada 37 yaşında bir mühendisti. Çalışırken kırılan robotun kolu aniden dönerek Urada'ya çarptı ve ölümüne neden oldu...

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Talk show sırasında ölüm

Jerome Irving Rodale sağlıklı yiyecek konusunda bir uzmandı. Organik tarımda bir öncüydü. Organik tarım ve Bahçecilik konusunda bir dergi ve gazete çıkarıyordu.Büyük bir övünçle en az 100 yaşına yaşayacağını söylerdi. Rodale 1971 de Dick Cavett show da bir röportaj sırasında kalp krizi geçirip öldü. Show sırasında uyuduğunu sanan sunucu hatta şaka yaparak sıkıldınızmı diye sormuştu. Öldüğünde 72 yaşındaydı. Bu röportaj hiç yayınlanmadı...